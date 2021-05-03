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ما حقيقة فيديو متداول للحظة هروب 21 من سجن جنوبي العراق؟ (شاهد)

القبض على عدد من السجناء الهاربين من سجن الهلال بالمثنى (وكالة الأنباء العراقية)
القبض على عدد من السجناء الهاربين من سجن الهلال بالمثنى (وكالة الأنباء العراقية)
3/5/2021-|آخر تحديث: 3/5/202112:59 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطع فيديو قالوا إنه يرصد لحظة هروب سجناء في محافظة المثنى جنوبي العراق صباح يوم أمس الأحد.

وتناقلت وسائل إعلام ومواقع إخبارية المقطع المتداول على نطاق واسع، في سياق تغطيتها لحادثة هروب 21 معتقلًا من سجن الهلال المخصص للمدانين في قضايا الإرهاب والاتجار في المخدرات، وذلك قبل أن تعيد السلطات القبض على عدد منهم.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه مضلل، ويعود الفيديو لحادثة هروب 15 موقوفًا من مركز شرطة القناة في بغداد عام 2019، وأن المقطع المتداول ليس له علاقة له بواقعة سجن الهلال.

وكان محافظ المثنى قد أعلن عن هروب السجناء الـ 21 المتهمين بالاتجار في المخدرات، من سجن الهلال فجر الأحد، وذلك بعد الاعتداء على حراس السجن.

وأمر المحافظ بحجز ضباط مكافحة المخدرات بالسجن للتحقيق معهم، كما رصد مكافأة مالية لمن يساعد في القبض على الهاربين.

وأرجع وزير الداخلية عثمان الغانمي هروب السجناء إلى ضعف الجانب الأمني لدى الحراس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في محافظة المثنى إن التحقيق في الحادثة “جارٍ حتى اللحظة”.

الفيديو الأصلي:

نماذج تداولت المقطع المضلل:

المصدر : الجزيرة مباشر

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