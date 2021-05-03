البث الحي
الأخبار

كيف يكون الاعتكاف في زمن كورونا وإغلاق المساجد؟ (فيديو)

مصلون يعتكفون في المسجد الأقصى في رمضان عام 2019 (الجزيرة - أرشيف)
مصلون يعتكفون في المسجد الأقصى في رمضان عام 2019 (الجزيرة - أرشيف)
3/5/2021-|آخر تحديث: 3/5/202112:51 PM (مكة المكرمة)

مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان وموعد الاعتكاف السنوي في المساجد إحياءً للسنة النبوية يتساءل كثيرون: في ظل جائحة كورونا وغلق المساجد أو اقتصارها على الصلاة فقط.. كيف يمكننا أن نعتكف؟

ويجيب الداعية الإسلامي الشيخ نشأت أحمد خلال مقابلة مع برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح ” إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ كتبَ لَهُ من العملِ ما كانَ يعملُهُ وَهوَ صحيحٌ مقيمٌ”.

وأوضح أن الذي اعتاد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان في المسجد وحيل بينه وبين المسجد بسبب الظروف الحالية يكتب له أجر معتكف كاملًا غير منقوص وهو في بيته.

وأضاف “نحن نتعامل مع رب كريم وكرمه بلا حدود وهو أعلم بنا منا.. فمن اعتاد الاعتكاف سيكتب له أجر اعتكافه سواء كان يعتكف في الحرم أو المسجد لأن هذه ضرورة وحيل بيننا وبينه بأمر خارج عن إرادتنا”.

وتابع الشيخ نشأت “رب العباد أكرم منا بكثير وعطاؤه بلا حدود.. سيكتب لك أجرك معتكف قائم قانت راكع ساجد خاشع وأنت في بيتك وعلى فراشك”.

وكان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي محيي الدين القره داغي، قد أفتى العام الماضي بجواز الاعتكاف داخل البيوت في البلاد التي تكون مساجدها مغلقة، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وطالب القره داغي المعتكفين بتطبيق جميع ضوابط الاعتكاف وشروطه، ومن أهمها “المكث في مسجد البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة ملحة، أو ضرورة، ثم العودة إليه فورًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

تقرير لدار الإفتاء المصرية بشأن مسلسل “الاختيار 2”.. ماذا جاء فيه؟

المسلسل أظهر ضباط الشرطة خلاف الواقع الذي يراه النشطاء (مواقع التواصل)

ما حقيقة فيديو متداول للحظة هروب 21 من سجن جنوبي العراق؟ (شاهد)

القبض على عدد من السجناء الهاربين من سجن الهلال بالمثنى (وكالة الأنباء العراقية)

كورونا.. ما سبب وصول الهند إلى هذه “الكارثة” ودور رئيس الوزراء؟ (فيديو)

ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند (الأوربية)

داعية إسلامي: دخلت قبر الشيخ كشك بعد وفاته بـ 13 عاما.. وهذا ما رأيته (فيديو)

الداعية الإسلامي الراحل الشيخ عبد الحميد كشك
الأكثر قراءة

ليلة القدر .. أفضالها وعلاماتها وروائع الدعاء

من علامات ليلة القدر: انشراح النفس وطمأنينة القلب (الأناضول)

مصر.. المئات يشيعون جثمان الشيخ عبد الرحيم جبريل الذي أعدمته السلطات قبل أيام (فيديو)

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)

“القدس على حافة الانفجار”.. كاتب بريطاني يحذر من انتفاضة وشيكة تهدد وجود إسرائيل

احتفالات المقدسيين بعد إزالة الحواجز الأمنية بمنطقة باب العامود (رويترز)

بعد انتقادات عنيفة.. الصين تحذف منشورا يسخر من محارق الجثث في الهند

إحراق جثث ضحايا فيروس كورونا في الهند (رويترز)