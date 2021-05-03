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أجبرهم على الفرار.. ماذا فعل سائق هاجمه ملثّمون داخل محطة وقود؟ (فيديو)

الرش بالبنزين ينجح في إفشال هجوم على عميل داخل محطة وقود (مواقع التواصل)
الرش بالبنزين ينجح في إفشال هجوم على عميل داخل محطة وقود (مواقع التواصل)
3/5/2021-|آخر تحديث: 3/5/202105:06 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات نشرها موقع (ريديت) الأمريكي، شجاعة وذكاء سائق داخل محطة وقود في التصدي لملثمين ومنعهم من سرقة سيارته أثناء ملئها بالبنزين.

وأظهر مقطع الفيديو السيارة وهي في محطة الوقود عندما اقتربت شاحنة بيضاء وتوقفت بجانبها وقفز منها بسرعة 3 أشخاص مقنّعين فيما لا يمكن تفسير ما إذا كان هجومًا أم سرقة.

لكن صاحب السيارة تدخل سريعًا فوجه خرطوم البنزين نحوهم وبدأ برشّهم في محاولة للحفاظ على سلامته، فبدأت الشاحنة في الانسحاب أثناء رشها بالبنزين، وتُرك الرجال الثلاثة الملثمين يركضون وراءها في محاولة للفرار.

ويعتقد أن اللقطات التي وثقتها كاميرات المراقبة، وقعت في تشيلي. ولم يتبيّن ما الذي حدث بعد التقاط الفيديو وما إذا كان قد تم القبض على الملثّمين الثلاثة أم لا.

وتفاعل العديد من المستخدمين بشأن الفيديو، فقال أحدهم إن رش الوقود يتعلق بـ “إرسال رسالة” إلى اللصوص بدلاً من التسبب في ضرر، بينما أشار آخر إلى أن رش الشاحنة بالوقود سيسهل على السلطات التعرف عليها.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل

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