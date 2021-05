أجبرهم على الفرار.. ماذا فعل سائق هاجمه ملثّمون داخل محطة وقود؟ (فيديو)

أظهرت لقطات نشرها موقع (ريديت) الأمريكي، شجاعة وذكاء سائق داخل محطة وقود في التصدي لملثمين ومنعهم من سرقة سيارته أثناء ملئها بالبنزين.

وأظهر مقطع الفيديو السيارة وهي في محطة الوقود عندما اقتربت شاحنة بيضاء وتوقفت بجانبها وقفز منها بسرعة 3 أشخاص مقنّعين فيما لا يمكن تفسير ما إذا كان هجومًا أم سرقة.

Very fuel-ish! Thieves are sprayed with gasoline as they try to rob a man filling up his car at a petrol station pic.twitter.com/gMPrAxfLIR

— Hans Solo (@thandojo) May 3, 2021