أجبرهم على الفرار.. ماذا فعل سائق هاجمه ملثّمون داخل محطة وقود؟ (فيديو)

أظهرت لقطات نشرها موقع (ريديت) الأمريكي، شجاعة وذكاء سائق داخل محطة وقود في التصدي لملثمين ومنعهم من سرقة سيارته أثناء ملئها بالبنزين.

وأظهر مقطع الفيديو السيارة وهي في محطة الوقود عندما اقتربت شاحنة بيضاء وتوقفت بجانبها وقفز منها بسرعة 3 أشخاص مقنّعين فيما لا يمكن تفسير ما إذا كان هجومًا أم سرقة.

Very fuel-ish! Thieves are sprayed with gasoline as they try to rob a man filling up his car at a petrol station pic.twitter.com/gMPrAxfLIR — Hans Solo (@thandojo) May 3, 2021

لكن صاحب السيارة تدخل سريعًا فوجه خرطوم البنزين نحوهم وبدأ برشّهم في محاولة للحفاظ على سلامته، فبدأت الشاحنة في الانسحاب أثناء رشها بالبنزين، وتُرك الرجال الثلاثة الملثمين يركضون وراءها في محاولة للفرار.

ويعتقد أن اللقطات التي وثقتها كاميرات المراقبة، وقعت في تشيلي. ولم يتبيّن ما الذي حدث بعد التقاط الفيديو وما إذا كان قد تم القبض على الملثّمين الثلاثة أم لا.

وتفاعل العديد من المستخدمين بشأن الفيديو، فقال أحدهم إن رش الوقود يتعلق بـ “إرسال رسالة” إلى اللصوص بدلاً من التسبب في ضرر، بينما أشار آخر إلى أن رش الشاحنة بالوقود سيسهل على السلطات التعرف عليها.