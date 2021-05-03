شاهد: طائرة مسيرة توقف مباراة بالأرجنتين ورد فعل غريب من أحد اللاعبين

توقفت مباراة كرة قدم بالأرجنتين بين الغريمين اللدودين روزاريو سنترال ونيويلز أولد بويز يوم الأحد بعد أن اضطر اللاعبون للإمساك بطائرة مسيرة تحلق فوق أرضية الملعب في أول عشر دقائق من الشوط الأول.

وحملت الطائرة من دون طيار علم فريق روزاريو سنترال وكانت على ارتفاع منخفض، حيث أمسك بها لوكاس غامبا أحد لاعبي روزاريو وألقاها على جانب الملعب.

لكن نيويلز بابلو لاعب فريق بيريز المنافس قام غاضبًا بدهس هذا الجهاز الصغير وتحطيمه. وتلقى بيريز بطاقة صفراء قبل 14 دقيقة من نهاية الشوط الأول وفاز فريق روزاريو بالمباراة 3-0.

وسرعان ما انتشرت الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتباينت ردود الأفعال واستغرق البعض وقتًا للبحث عن قيمة الطائرة من دون طيار لمعرفة مقدار خسارة مالك الجهاز.