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سفير أمريكا في العراق يعزي في استشهاد الإمام علي بن أبي طالب

السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي (غيتي)
السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي (غيتي)
3/5/2021-|آخر تحديث: 3/5/202111:40 PM (مكة المكرمة)

قدَّم السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أمس الأحد، التعازي في استشهاد الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين في تاريخ الإسلام.

وغرّد هيكي عبر حسابه الموثَّق في تويتر “نعزي العالم العربي والأمة الإسلامية باستشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام”.

وتفاعل عدد من رواد منصات التواصل مع تغريدة السفير البريطاني، والتي عدّها بعضهم من باب التفرقة بين النسيج الشعبي في العراق، وصنَّفها آخرون في حيز السخرية من الدبلوماسي البريطاني، بينما استنكرها مغردون.

 

واستُشهد علي بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه- يوم 21 رمضان عام 40 للهجرة، بعد 3 أيام من ضربة بسيف مسموم على هامته وجّهها له عبد الرحمن بن مُلجم المرادي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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