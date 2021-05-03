سفير أمريكا في العراق يعزي في استشهاد الإمام علي بن أبي طالب

قدَّم السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أمس الأحد، التعازي في استشهاد الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين في تاريخ الإسلام.

وغرّد هيكي عبر حسابه الموثَّق في تويتر “نعزي العالم العربي والأمة الإسلامية باستشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام”.

نعزي العالم العربي والامة الاسلامية بإستشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام. pic.twitter.com/79ZuE1FJ6N — Stephen Hickey (@sblhickey) May 2, 2021

وتفاعل عدد من رواد منصات التواصل مع تغريدة السفير البريطاني، والتي عدّها بعضهم من باب التفرقة بين النسيج الشعبي في العراق، وصنَّفها آخرون في حيز السخرية من الدبلوماسي البريطاني، بينما استنكرها مغردون.

سعادة السفير ، الامام علي رضي الله عنه توفى قبل 1400 سنة وهو الان في جنات النعيم.

ولا عزاء بعد ثلاثة ايام أمّا ذكر مناقب المتوفى وإحياء حفل تأبينه يكون بعد السنة الاولى من وفاته. — Hanan Abdullatif (@Abdulla61534481) May 2, 2021

الانجليز يلعبون على المتناقضات وسياسات فرق تسد ،، إذكاء نار الاحتراب الطائفي امر اساسي في تكوين ركائز السياسات البريطانية https://t.co/0LizB1gQLp — Sultan (@sultan_oshawa) May 3, 2021

واحنا نعزيك في عقلك الناقص https://t.co/kkeF1ziCtz — رؤوف سالم (@P3PkFtRINrATWJY) May 3, 2021

عندما يتعامل معنا الغرب كمجموعة من المغفلين. https://t.co/OK2vhoju2h — maysaa shujaa ميساء شجاع الدين (@maysaashujaa) May 3, 2021

سفير بريطانيا في العراق يعزي الشيعة بوفاة الإمام علي بن أبي طالب الذي توفي قبل 1360 سنة. وهنا تذكرت المثل الهندي: إذا رأيت سمكتين تتقاتلان في النهر فأعلم أن وراء ذلك إنجليزي. https://t.co/uYPB7uB4uD — Sameh Hashim (@samehhashim) May 3, 2021

مواقف السفراء في اي بلد تأتي متوافقة مع نهج الطبقة الحاكمة..

المؤكد ان السفير البريطاني لايعلم من هو علي بن ابي طالب https://t.co/TAk1rTRaDJ — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 2, 2021

اعتذروا عن ما ارتكبتوه في العراق من جرائم. اما قاتل علي فقد قتل في حينه. https://t.co/377PdjjN6O — عبدالله دوبله (@dubalh) May 2, 2021

نعزي الملكة الايزابيت ملكة بريطانيا والحكومة والشعب وجميع السفراء

في وفاة ملك بريطانيا العظمى جورج الأول . https://t.co/hkyJGltXbp — صالح محفل (@saleh_mahfal) May 3, 2021

واستُشهد علي بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه- يوم 21 رمضان عام 40 للهجرة، بعد 3 أيام من ضربة بسيف مسموم على هامته وجّهها له عبد الرحمن بن مُلجم المرادي.