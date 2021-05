بمضرب خشبي.. مديرة مدرسة تعتدي بوحشية على طفلة أمام والدتها (فيديو)

تخضع مديرة مدرسة ابتدائية في كليويستون بمقاطعة هندري في ولاية فلوريدا الأمريكية، للتحقيق بتهمة ضرب تلميذة (6 سنوات) بلوح خشبي بزعم إتلافها جهاز حاسوب.

وقالت الشرطة المحلية إنها تحقق الآن في قضية مديرة المدرسة الابتدائية المركزية ميليسا كارتر وهي تضرب طالبة أمام والدتها، في مشهد وحشي وثقته الأم بفيديو أثار جدلًا واسعًا.

وذكرت شبكة (WINK News) المحلية أن الوزارة المختصة بشؤون الأطفال والعائلات تحقق أيضًا في الواقعة. وتسمح بعض المناطق التعليمية بالعقاب البدني لكن المنطقة التعليمية بمقاطعة هندري لا تسمح بذلك.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe

وتنص على أنه يجب على المشرف تحديد العقوبات لمخالفة القواعد، باستثناء العقوبة البدنية. كما تشجع السياسة الإجراءات التي “لا تحط من قدر الطلاب” و “لا تميل إلى انتهاك أي حقوق فردية مضمونة دستوريًا للطلاب.

وقالت الأم الإسبانية إن طريقة الضرب تنم عن “كراهية”، وأضافت باكية “لم أضرب ابنتي قط”، وأضافت أنها لم تفهم كل ما حدث بشكل صحيح بسبب حاجز اللغة.

ووقع الحادث في 13 أبريل/شباط الماضي عندما اتصلت المدرسة بالأم لتخبرها إن ابنتها تسببت في تلف جهاز الكمبيوتر وأن رسومه ستكون 50 دولارًا.

ووفقًا لتقرير الشرطة، ذهبت المرأة إلى المدرسة لدفع الرسوم، ولكن تم نقلها إلى مكتب المديرة بدلاً من ذلك حيث وجدت ابنتها، وسرعان ما بدأت المديرة بالصراخ ما جعلها تشعر بالتوتر لاسيما مع عدم وجود كاميرات بالمكان فقررت توثيق ما سيحدث خفية عبر كاميرا الهاتف.

وقالت الأم “لم يكن ليصدقني أحد. لقد ضحيت بابنتي، حتى يتمكن جميع الآباء من إدراك ما يحدث في هذه المدرسة.” وأضافت “سأحقق العدالة لابنتي”.

Police in Florida are investigating an elementary school principal who was filmed last month hitting a 6-year-old student with a wooden paddle.

The student's mother recorded the incident on her cell phone.@DavidBegnaud has the disturbing details. pic.twitter.com/onvbfWQLJq

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) May 3, 2021