بعد أن رفض جائزتها لارتباطها بنظام أبو ظبي.. هيئة الشيخ زايد للكتاب تأسف لتراجع الفيلسوف هابرماس

أعربت الهيئة المشرفة على “جائزة الشيخ زايد للكتاب”، اليوم الإثنين، عن أسفها لتراجع الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن قبول جائزتها لشخصية العام الثقافية جراء “الصلة الوثيقة” بين الهيئة و”النظام السياسي” في أبو ظبي.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب عبر حسابها بـ”تويتر” إنها “تعرب عن أسفها لتراجع السيد يورغن هابرماس (91 عامًا) عن قبوله المسبق للجائزة لكنها تحترم قراره”.

وأضافت “جائزة الشيخ زايد للكتاب تجسد قيم التسامح والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وستواصل أداء هذه الرسالة”.

تعرب جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسفها لتراجع السيد يورغن هابرماس عن قبوله المسبق للجائزة، لكنها تحترم قراره. تجسد جائزة الشيخ زايد للكتاب قيم التسامح والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وستواصل أداء هذه الرسالة. pic.twitter.com/j1NftQNnnA — Zayed Book Award (@ZayedBookAward) May 2, 2021

وتحصل “شخصية العام الثقافية” على ميدالية ذهبية ومليون درهم إماراتي (أكثر من 272 ألف دولار).

وأمس الأحد، قال هابرماس في بيان سلمه ناشره لمجلة “دير شبيغل” الألمانية “سبق وأن أعربت عن استعدادي لتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام وهذا كان قرارا خاطئا سأصلحه”.

وأضاف الفيلسوف الألماني أنه لم يكتشف في البداية “الصلة الوثيقة بين المؤسسة التي توزع هذه الجوائز في أبو ظبي والنظام السياسي القائم هناك”.

Der deutsche Philosoph Jürgen #Habermas hat die Annahme eines hoch dotierten Buchpreises überdacht. Die politische Bedeutung sei ihm nicht klar genug gewesen, schreibt er dem SPIEGEL.https://t.co/UgImDRejLL — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 2, 2021

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، قد غرَّد عبر تويتر مهنِّئًا الفيلسوف الألماني بالفوز، وكتب “نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية”.

نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، ونهنئ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية.. الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 30, 2021

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أعلن موقع “جائزة الشيخ زايد للكتاب” اختيار هابرماس “شخصية العام الثقافية” تقديرا لـ”مسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن وتقديرا للمكانة المرموقة التي يتمتع بها بوصفه واحدًا من أكثر الفلاسفة تأثيرًا في العالم، ورائدًا في الخطاب الفلسفي النقدي”.

يورغن هابرماس.. شخصية العام الثقافية 2021https://t.co/fFjvsT8Ejv — د. علي بن تميم (@3litamim) April 30, 2021

ويعد هابرماس أحد أبرز الأكاديميين والمفكرين الألمان المعاصرين وله أكثر من 50 كتابًا في الفلسفة وعلم الاجتماع تُرجم بعضها إلى اللغة العربية.

وفي السياق، غرّد الأكاديمي والباحث المصري المقيم في ألمانيا، تقادم الخطيب قائلًا “الفيلسوف الألماني الشهير هابرماس، أحد رواد مدرسة فرانكفورت لعلم الاجتماع، يرفض قبول جائزة الكتاب الممنوحة من حكومة أبو ظبي وتبلغ قيمتها 225 ألف يورو (ما يعادل 264 ألف دولار أمريكي)، والسبب في ذلك أن مبادئه الديمقراطية التي تبناها ودعا إليها تتناقض والنظام السياسي الإماراتي”.

النظام الإماراتي يتلقي صفعة علي وجهه. الفيلسوف الألماني الشهير "هابرماس"، أحد رواد مدرسة فرانكفورت لعلم الاجتماع، يرفض قبول جائزة الكتاب الممنوحة من حكومة أبو ظبي وتبلغ قيمتها 225.000 يورو،والسبب في ذلك أن مبادئه الديمقراطية التي تبناها ودعا إليها تتناقض والنظام السياسي الإماراتي https://t.co/QtyiaXMS3T — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) May 2, 2021

وترعى دائرة الثقافة والسياحة الحكومية في الإمارات هذه الجائزة التي تبلغ القيمة الإجمالية في فروعها سبعة ملايين درهم إماراتي.

وتقدم جائزة الشيخ زايد، التي تحمل اسم أول رئيس لدولة الإمارات جوائزها سنويا في فروع الآداب، والترجمة، وأدب الطفل والناشئة، والفنون والدراسات النقدية، والنشر والتقنيات الثقافية، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، والمؤلف الشاب إضافة إلى شخصية العام الثقافية.

ومن بين الفائزين بجائزة شخصية العام الثقافية في الدورات السابقة المستشرق الصيني تشونغ جي كون والأديب اللبناني الفرنسي أمين معلوف والمؤرخ المغربي عبد الله العروي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.