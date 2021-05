شاهد: القنصل البريطاني بالقدس يطالب بالعدالة لأهالي حي الشيخ جراح.. ومغردون يذكرونه بوعد بلفور

قال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول إن سكان حي الشيخ جراح بالقدس مهددون بالإخلاء القسري بموجب قانون لا يسري إلا على سكان القدس الشرقية.

وأضاف هول بعد جولة له في حي الشيخ جراح، أن حوالي 19 أسرة وما يقارب من87 شخصًا مهددون بالإخلاء، وجزء كبير من هذه العائلات فقدوا منازلهم عام 1948 وانتقلوا للشيخ جراح بعد أن بنت لهم الأونروا منازل جديدة.

وأوضح هول أن عمليات الإخلاء والهدم هي المشكلة الأكبر في وقت يتم فيه تخصيص 13% من أراضي القدس الشرقية لأعمال البناء الفلسطينية ومعظمها أصبح ممتلئ، بينما 35% من الأرضي تخصص لبناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتابع أن موقف المملكة المتحدة واضح في القدس الشرقية محتلة وتم ضمها بشكل غير قانوني، واعتبر أن قوانين استرداد الملكية والتخطيط وتنفيذها في القدس الشرقية غير عادل ومجحف.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك بهذه القوانين التزامها كدولة احتلال، مضيفًا أنه لم يفت الأوان لتحقيق العدالة لسكان القدس الشرقية.

ولاقت تصريحات القنصل البريطاني تفاعلًا واسعًا من جانب المغردين الفلسطينيين والعرب عامة وتباينت آراؤهم.

وركز عدد من الإعلاميين الفلسطينيين في تغريداتهم على تذكير القنصل بموقف بلاده من القضية الفلسطينية، وخاصة “وعد بلفور” الذي كان السبب الرئيس في نكبة فلسطين، وعدم اعتراف الممكلة البريطانية بهذا الخطأ التاريخي إلى يومنا هذا.

وشدد مغردون آخرون على أن ما يقع في القدس اليوم دليل على أن وعد بفور لا زال مستمرا، وإن بأشكال ومواقف مختلفة.

Sir.. before coming here to express your concerns about #Jerusalem , remember that it was the UK that issued the Balfour Declaration & created the refugee crisis. قبل أن تعرب عن قلقك من ما يجري في #القدس أيها القنصل المحترم، تذكر أن دولتك هي التي قطعت وعد بلفور وأوجدت اللاجئين. 😒 https://t.co/NqT8DxrpW6

No US official would ever speak this honestly or directly, not because they don’t know the realities on the ground but solely because of “domestic politics”. This is also why a US-led peace process has been such an abysmal failure. https://t.co/gA2ScjdUlI

— Khaled Elgindy (@elgindy_) May 3, 2021