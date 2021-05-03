شاهد: القنصل البريطاني بالقدس يطالب بالعدالة لأهالي حي الشيخ جراح.. ومغردون يذكرونه بوعد بلفور

قال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول إن سكان حي الشيخ جراح بالقدس مهددون بالإخلاء القسري بموجب قانون لا يسري إلا على سكان القدس الشرقية.

وأضاف هول بعد جولة له في حي الشيخ جراح، أن حوالي 19 أسرة وما يقارب من87 شخصًا مهددون بالإخلاء، وجزء كبير من هذه العائلات فقدوا منازلهم عام 1948 وانتقلوا للشيخ جراح بعد أن بنت لهم الأونروا منازل جديدة.

القنصل البريطاني العام يتحدّث عمليات الإخلاء والهدم في القدس الشرقية. #الشيخ_جرّاح British Consul General on evictions and demolitions in East Jerusalem. #SheikhJarrah pic.twitter.com/Qcxap2fd4f — UKinJerusalem🇬🇧 (@UKinJerusalem) May 2, 2021

وأوضح هول أن عمليات الإخلاء والهدم هي المشكلة الأكبر في وقت يتم فيه تخصيص 13% من أراضي القدس الشرقية لأعمال البناء الفلسطينية ومعظمها أصبح ممتلئ، بينما 35% من الأرضي تخصص لبناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتابع أن موقف المملكة المتحدة واضح في القدس الشرقية محتلة وتم ضمها بشكل غير قانوني، واعتبر أن قوانين استرداد الملكية والتخطيط وتنفيذها في القدس الشرقية غير عادل ومجحف.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك بهذه القوانين التزامها كدولة احتلال، مضيفًا أنه لم يفت الأوان لتحقيق العدالة لسكان القدس الشرقية.

ولاقت تصريحات القنصل البريطاني تفاعلًا واسعًا من جانب المغردين الفلسطينيين والعرب عامة وتباينت آراؤهم.

وركز عدد من الإعلاميين الفلسطينيين في تغريداتهم على تذكير القنصل بموقف بلاده من القضية الفلسطينية، وخاصة “وعد بلفور” الذي كان السبب الرئيس في نكبة فلسطين، وعدم اعتراف الممكلة البريطانية بهذا الخطأ التاريخي إلى يومنا هذا.

وشدد مغردون آخرون على أن ما يقع في القدس اليوم دليل على أن وعد بفور لا زال مستمرا، وإن بأشكال ومواقف مختلفة.

لولا انتدابكم البشع وجرائمكم في فلسطين ما وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه اليوم. سلمتم فلسطين على طبق من ذهب للعصابات الصهيونية وها نحن ندفع ضريبة ذلك.. حتى مجرد اعتذار منكم لم تجرؤوا على تقديمه!! https://t.co/38pWlzQ9Qn — هيثم عصفور | Haytham Asfour (@dshytham) May 3, 2021

Sir.. before coming here to express your concerns about #Jerusalem, remember that it was the UK that issued the Balfour Declaration & created the refugee crisis.

قبل أن تعرب عن قلقك من ما يجري في #القدس أيها القنصل المحترم، تذكر أن دولتك هي التي قطعت وعد بلفور وأوجدت اللاجئين.

😒 https://t.co/NqT8DxrpW6 — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) May 3, 2021

وين سفير #الإمارات الذي هنأ الاحتلال بنكبتنا وتهجيرنا وقتلنا؟#وعد_بلفور العربي مستمر ويتمدد #انقذوا_حي_الشيخ_جراح https://t.co/iDGykegiIU — Wafa' Abdel Rahman وفاء عبد الرحمن (@wafaabdelrahman) May 3, 2021

No US official would ever speak this honestly or directly, not because they don’t know the realities on the ground but solely because of “domestic politics”. This is also why a US-led peace process has been such an abysmal failure. https://t.co/gA2ScjdUlI — Khaled Elgindy (@elgindy_) May 3, 2021

وفي المقابل، رأي فريق آخر من المغردين أن تصريحات القنصل من الناحية السياسية جيدة ومقبولة، ولا تتماهى مع ممارسات اليمين الإسرائيلي، في وقت تصمت فيه أنظمة وسفراء دول عربية لدى إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة إزاء ما يجري في القدس.

عزيزي القنصل هل يمكن لحكومتك أن تصحح خطأها التاريخي و تعترف بجرائمها الكبيرة في هذه الأرض و تساعد أهلها في أخذ حقهم

كم من القرى تم تهجيرها في عهد الاحتلال البريطاني هل تعلم ؟ https://t.co/zsmFs1BSEv — 𓂆🇵🇸 المشّاء ابن حيفا (@Rd_pales) May 3, 2021

انتم أساس البلاء وانتم من سلم فلسطين لليهود https://t.co/bI1PJ3B5SJ — عبدالرحمن الشيخ (@aaaalshikh) May 2, 2021

كلام السفير البريطاني (بتوع وعد بلفور) مقارنة باغلب شماشرجية المنطقة مسالة تدعو للكسوف والله https://t.co/RGIOlCf3L9 — مصطفى الأنصاري (@__MAN_) May 2, 2021

إشكالية الصهيونية أنها لا تعترف بأي حق عربي في فلسطين! كان الله في عون المرابطين، ونسأل الله ردّ حقوق كل المظلومين! وشكراً لكل الأصوات السياسية التي ترفض التماهي مع اليمين الإسرائيلي في عنصريته وحرمانه الفلسطينيين من أدنى حقوقهم!

ما يجري في فلسطين كارثي بكل معايير حقوق الإنسان! https://t.co/2YnCF9cod8 — الحبيب سالم المشهور (@AlmashoorSs) May 2, 2021

يذكر ان العديد من المواقع في القدس الشرقية بما في ذلك باحة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح شهدت خلال الايام الماضية مواجهات عنيفة بين المقدسيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وتصدرت حملة ” #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح” منصات التواصل عربيًا تزامنًا مع مهلة حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي الحي والمستوطنين للتوصل إلى اتفاق رفضته العائلات الفلسطينية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أمهلت أهالي حي الشيخ جراح والمستوطنين حتى، الخميس المقبل، للتوصل إلى الاتفاق القاضي بـ “الاعتراف بملكية الأرض للمستوطنين مع بقاء العائلات كمستأجرين محميين وتسجيل العقد باسم شخص من العائلة وعند وفاته يستلم المستوطن العقار”.

وتقضي التسوية المزعومة إيجاد آلية لدفع بدل إيجار للمستوطنين بأثر رجعي لكن عائلات حي الشيخ جراح رفضوا الاتفاق باعتباره اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي.