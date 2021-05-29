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مسؤول أمريكي: أي عملية عسكرية بشأن سد النهضة ستكون كارثية

صورة حديثة بالأقمار الصناعية تظهر خزان سد النهضة (رويترز)
صورة حديثة بالأقمار الصناعية تظهر خزان سد النهضة (رويترز)
29/5/2021-|آخر تحديث: 29/5/202103:55 PM (مكة المكرمة)

قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية “روبرت غوديك” إن أي عملية عسكرية بشأن سد النهضة ستكون كارثية.

وأوضح في تصريحات أن الولايات المتحدة تدعم عملية يقودها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع، وقال “ندعم المفاوضات التي يجريها الاتحاد، ونحن مستعدون لتقديم دعم كبير ونعتقد أن هناك حلولا لهذه المسألة”.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تبحث في حل الأزمة عبر مرحلتين، يتم فيها التوصل في المرحلة الأولى بشأن المخاوف الفورية لمصر والسودان بشأن ملء السد والمرحلة الثانية هي حل على المدى الطويل لمسألة المياه.

وفي ذات الشأن قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوربي “نبيلة مصرالي” للجزيرة أنه لا حل عسكريا للأزمة بشأن سد النهضة وأكدت أن موقف الاتحاد الأوربي ومبعوثه لمنطقة القرن الأفريقي، يتماشى مع موقف الولايات المتحدة.

واعتبرت أن التسوية السياسية للأزمة من خلال حل متوافق عليه بين الدول الثلاث هو وحده الكفيل بأن يعود بالفائدة على الأطراف كافة.

وشددت المتحدثة باسم الاتحاد الأوربي على ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في أسرع وقت ممكن، وتحديد مسار واضح لها.

وأوضحت أن الاتحاد الأوربي منخرط مع الأطراف والاتحاد الأفريقي ورئيسه في الجهود الرامية لإيجاد حل سريع للأزمة.

استبعاد الحل العسكري

وتفاعل مغردون مع موضوع استبعاد الحل العسكري لأزمة سد النهضة وكتب محمد النجار “سيكون النيل مصري سوداني لا محالة والباقون لهم الانتفاع كلما سنحت الفرصة لمصر والسودان بالسماح بذلك، البقاء لمن يمتلك المياه، الموضوع مش محتاج حرب الموضوع محتاج أن المصري والسوداني يؤمنا بمصيريهما المحتوم، وسوف تحل كل المعضلات”.

أمّا الباحث في الشأن العسكري، محمود جمال، فقد رأى أن “المعادلة حالياً، إما استكمال سد النهضة والتحكم في مصر من خلال أصحاب مشاريع الهيمنة والسيطرة “العدائية” على مقدرات الأمة وتركيع مصر”.

وأضاف قائلا “إما نهاية قصة السد وإبقاء مصر دولة قوية ذات سيادة، وأي حديث عن حلول أخرى هو مجرد عبث بوجودية مصر وحياة المصريين وعلى صانع القرار المصري الاختيار”.

وقال نبيل سامح” غالبية الشعب المصري ليست عندها دراية أو اهتمام بموضوع سد النهضة أو مشكلة نقص المياه أو وقوف توربينات السد العالي”.

وقال “الناس تحب تسمع مباريات الأهلي ونهائي تصفيات كأس العالم أو مطحونة في لقمة العيش، الناس ستعي المشكلة فعليا لما يقعدوا بالأسابيع مفيش مياه في بيوتهم”.

غير أن حساب “جناب المواطن” أكد قائلا “مناورات عسكرية مع السودان، السيسي في جيبوتي، تصريحات هنا وهناك، والمحصلة النهائية أثيوبيا بدأت فعليا في الملء الثاني من أسبوع وكل اللي يحصل الهدف منه امتصاص صدمة المصريين”.

يأتي ذلك في وقت تراوح فيه أزمة سد النهضة الإثيوبي مكانها، ما بين محادثات تعقد ومشاورات تجري ووساطات تتدخل، في وقت لم يتم تحقيق أي اختراق في هذا الشأن.

المصدر : الجزيرة مباشر

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