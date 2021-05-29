مسؤول أمريكي: أي عملية عسكرية بشأن سد النهضة ستكون كارثية

قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية “روبرت غوديك” إن أي عملية عسكرية بشأن سد النهضة ستكون كارثية.

وأوضح في تصريحات أن الولايات المتحدة تدعم عملية يقودها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع، وقال “ندعم المفاوضات التي يجريها الاتحاد، ونحن مستعدون لتقديم دعم كبير ونعتقد أن هناك حلولا لهذه المسألة”.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تبحث في حل الأزمة عبر مرحلتين، يتم فيها التوصل في المرحلة الأولى بشأن المخاوف الفورية لمصر والسودان بشأن ملء السد والمرحلة الثانية هي حل على المدى الطويل لمسألة المياه.

وفي ذات الشأن قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوربي “نبيلة مصرالي” للجزيرة أنه لا حل عسكريا للأزمة بشأن سد النهضة وأكدت أن موقف الاتحاد الأوربي ومبعوثه لمنطقة القرن الأفريقي، يتماشى مع موقف الولايات المتحدة.

واعتبرت أن التسوية السياسية للأزمة من خلال حل متوافق عليه بين الدول الثلاث هو وحده الكفيل بأن يعود بالفائدة على الأطراف كافة.

وشددت المتحدثة باسم الاتحاد الأوربي على ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في أسرع وقت ممكن، وتحديد مسار واضح لها.

وأوضحت أن الاتحاد الأوربي منخرط مع الأطراف والاتحاد الأفريقي ورئيسه في الجهود الرامية لإيجاد حل سريع للأزمة.

المعادلة حالياً= إما استكمال #سد_النهضة والتحكم في مصر من خلال أصحاب مشاريع الهيمنة والسيطرة "العدائية" على مقدرات الأمة وتركيع #مصر إما نهاية قصة السد وإبقاء مصر دولة قوية ذات سيادة، وأي حديث عن حلول أخرى هو مجرد عبث بوجودية مصر وحياة المصريين وعلى صانع القرار المصري الاختيار. — mahmoud gamal (@mahmoud14gamal) May 28, 2021

استبعاد الحل العسكري

وتفاعل مغردون مع موضوع استبعاد الحل العسكري لأزمة سد النهضة وكتب محمد النجار “سيكون النيل مصري سوداني لا محالة والباقون لهم الانتفاع كلما سنحت الفرصة لمصر والسودان بالسماح بذلك، البقاء لمن يمتلك المياه، الموضوع مش محتاج حرب الموضوع محتاج أن المصري والسوداني يؤمنا بمصيريهما المحتوم، وسوف تحل كل المعضلات”.

أمّا الباحث في الشأن العسكري، محمود جمال، فقد رأى أن “المعادلة حالياً، إما استكمال سد النهضة والتحكم في مصر من خلال أصحاب مشاريع الهيمنة والسيطرة “العدائية” على مقدرات الأمة وتركيع مصر”.

سيكون النيل مصري سوداني لا محاله و الباقون لهم الانتفاع كلما سنحت الفرصه لمصر و السودان بالسماح بذلك …البقاء لمن يمتلك المياه .الموضوع مش محتاج حرب الموضوع محتاج ان المصري و السوداني يؤمنا بمصيريهما المحتوم…. و سوف تحل كل المعضلات. محمد النجار — Mohamed Alnajjar (@MmaNaggar) May 27, 2021

وأضاف قائلا “إما نهاية قصة السد وإبقاء مصر دولة قوية ذات سيادة، وأي حديث عن حلول أخرى هو مجرد عبث بوجودية مصر وحياة المصريين وعلى صانع القرار المصري الاختيار”.

وقال نبيل سامح” غالبية الشعب المصري ليست عندها دراية أو اهتمام بموضوع سد النهضة أو مشكلة نقص المياه أو وقوف توربينات السد العالي”.

وقال “الناس تحب تسمع مباريات الأهلي ونهائي تصفيات كأس العالم أو مطحونة في لقمة العيش، الناس ستعي المشكلة فعليا لما يقعدوا بالأسابيع مفيش مياه في بيوتهم”.

🛑غالبية الشعب المصري ليست عندها دراية او اهتمام بموضوع #سد_النهضة او مشكلة نقص المياه او وقوف توربينات #السد_العالي .

الناس تحب تسمع مباريات #الأهلي ونهائي تصفيات كأس العالم او مطحونة في لقمة العيش.

الناس هتعي المشكلة فعليا لما يقعدوا بالأسابيع مفيش مياة في بيوتهم . — Nabil Sameh (@Freedom4Mesr) May 29, 2021

غير أن حساب “جناب المواطن” أكد قائلا “مناورات عسكرية مع السودان، السيسي في جيبوتي، تصريحات هنا وهناك، والمحصلة النهائية أثيوبيا بدأت فعليا في الملء الثاني من أسبوع وكل اللي يحصل الهدف منه امتصاص صدمة المصريين”.

يأتي ذلك في وقت تراوح فيه أزمة سد النهضة الإثيوبي مكانها، ما بين محادثات تعقد ومشاورات تجري ووساطات تتدخل، في وقت لم يتم تحقيق أي اختراق في هذا الشأن.