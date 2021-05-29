قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أوربا.. توخيل يقلد غوارديولا بطريقة مثيرة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر توماس توخيل مدرب فريق تشلسي وهو يقلد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وذلك قبيل ساعات فقط من مباراة نهائي دوري أبطال أوربا التي تجمع الفريقين.

Tuchel with his very best Pep impression! 🤣pic.twitter.com/sbVVJx9nqT — The Sun – Chelsea (@SunChelsea) May 28, 2021

ويظهر الفيديو توخيل وهو يقلد غوارديولا أمام لاعبي تشلسي وعندما شاهد الكاميرا موجهة نحوه ضحك مشيرا للمصور.

وتمت مشاهدة المقطع أكثر من 1.6 مليون مرة على الحساب الخاص بالرياضة في صحيفة “ذي صن البريطانية”.

Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression 😂 The look when he sees the camera is golden 🤣 pic.twitter.com/r6WqIMacN0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 28, 2021

وكان الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي قد أبدى رغبته في تجنب المقارنات بين المباراة النهائية لنسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوربا والتي تجمعه بمانشستر سيتي، اليوم السبت، ونهائي الموسم الماضي الذي قاد فيه باريس سان جيرمان الفرنسي وخسره أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأصبح لدى المدرب الألماني فرصة أخرى لتحقيق لقب دوري أبطال أوربا، حيث يتواجه تشيلسي ومانشستر سيتي الليلة في نهائي إنجليزي خالص في ملعب “دو دراجاو” بمدينة بورتو البرتغالية.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة “هذا فريق مختلف وموقف مختلف، لو كنت لاعبًا لم أكن لأفضل الاستماع لمدرب يتحدث عن تجربته السابقة”.

وأضاف “بالطبع نحن نتعلم الدروس من الهزائم، لكن ليس هناك الكثير من الوقت لكي ترسم خطوطا وتوضح فيها ما أخطأت به”.

وأصبح توخيل هو أول مدرب يخوض نهائي دوري أبطال أوربا في موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين، وذلك عقب خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

بالنسبة لـ”غوارديولا” فهو لديه فرصة لتحقيق أول لقب دوري أبطال أوربا له منذ فوزه الأخير بنسخة عام 2011 مع برشلونة، لكن توخيل أكد أن المباراة لا تتعلق فقط به أو بـ”غوارديولا”.

وأوضح “مباراة الغد لن تكون مباراة تنس، غدًا ستكون مباراة مختلفة تمامًا من جانب مانشستر سيتي، لكن لدينا الخبرة والشجاعة والطموح الكافي للتواجد في تلك اللحظات الحاسمة، من الصعب دائمًا أن تواجه غوارديولا”.

وقال توخيل “غوارديولا صنع فريق يتمتع بالثقة فى النجاح وبعقلية الفوز”.

وأبدى المدرب الألماني سعادته بعدم وجود إصابات في صفوف فريقه، حيث قال “أتمنى أن تسير الأمور على تلك الطريقة”، مؤكدًا “نرغب في مغادرة بورتو بالكأس، أريد أن أشجع اللاعبين ليكونوا أكثر شجاعة وليتخذوا مواقف وليدافعوا ويهاجموا بشراسة”.

وحقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوربا للمرة الأولى في عام 2012، حينما تغلب على بايرن ميونخ في ملعبه، ويرى أزبلكويتا أن الفريق جاهز للفوز بالبطولة مرة أخرى في بورتو.

وسيشهد نهائي دوري أبطال أوربا، والذي يشهد مواجهة إنجليزية خالصة للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، حضورًا محدودًا من الجماهير من كلا الناديين وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.