قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أوربا.. توخيل يقلد غوارديولا بطريقة مثيرة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر توماس توخيل مدرب فريق تشلسي وهو يقلد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وذلك قبيل ساعات فقط من مباراة نهائي دوري أبطال أوربا التي تجمع الفريقين.

— The Sun – Chelsea (@SunChelsea) May 28, 2021

Tuchel with his very best Pep impression! 🤣 pic.twitter.com/sbVVJx9nqT

ويظهر الفيديو توخيل وهو يقلد غوارديولا أمام لاعبي تشلسي وعندما شاهد الكاميرا موجهة نحوه ضحك مشيرا للمصور.

وتمت مشاهدة المقطع أكثر من 1.6 مليون مرة على الحساب الخاص بالرياضة في صحيفة “ذي صن البريطانية”.

Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression 😂

The look when he sees the camera is golden 🤣 pic.twitter.com/r6WqIMacN0

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 28, 2021