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شاهد: رئيس الوزراء البريطاني يركض للحاق بالقطار في لندن

رئيس الوزراء البريطاني يركض للحاق بالقطار في لندن
رئيس الوزراء البريطاني يركض للحاق بالقطار في لندن
29/5/2021

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر رئيس الوزراء بوريس جونسون، وهو يركض للحاق بقطار في محطة قطار “واترلو” في لندن أمس الجمعة.

ونشرت مواطنة بريطانية مقطع الفيديو، الذي وجد تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مليوني مشاهدة ونصف مليون إعجاب في يوم واحد.

@natasha..kilby

Boris running the country also late for the train lol

♬ original sound – Natasha..kilby

وتجاوب مغردون مع الفيديو، بالتعليقات الطريفة أحيانا، فيما قارن بعض المغردين بين ما فعله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وما هو عليه الحال مع رؤساء بلدانهم.

وعقد مغردون من دول أفريقية مقارنه بين حكام بلادهم، وما قام به رئيس الوزراء البريطاني، وقال أحدهم ” في بلدنا سيغلقون جميع الطرق الرئيسية قبل أن يستحم الرئيس ب 4 ساعات”.

واستحسن البعض “ركض رئيس وزراء المملكة المتحدة للحاق بقطاره لأنه يعلم أن القطار لن ينتظره ولا أي شخص، هل يمكنك أن تتخيل، ودعا “شباب أفريقيا لمحاربة الظلم والفساد”.

وقال مغرد “في نيجيريا، سيغلقون جميع الطرق الفيدرالية قبل 4 ساعات من أن يستحم الرئيس، إلى المملكة المتحدة”.

وكتب مغرد أفريقي ” رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في طريقه للركوب في القطار، درس للقادة الأفارقة !!.

أمّا المغرد مشاري الجبرا فقد كتب “أحد الأمثلة عن أسباب نجاح الدول وتفوقها، بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني “خلال ذهابه إلى اجتماع حكومي” يركض هو وفريقه داخل المحطة للحاق بالقطار”.

 

وكتب الصحفي المصري أسامة رشدي ” وريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا العظمى يجري للحاق بالقطار في المحطة، طبعا الطاغية عندنا لايركب القطار مع الناس، وعندما يتحرك حتى في موكبه المهيب بعشرات السيارات تتوقف حياة الناس”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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