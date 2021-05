بعد أسابيع من ظهوره عاريا في البرلمان.. نائب يظهر وهو يتبول في اجتماع افتراضي

تخلى نائب كندي عن بعض واجباته مؤقتا و”يسعى للحصول على مساعدة” بعدما ظهر عبر الكاميرا وهو يتبول خلال جلسة افتراضية للبرلمان، وذلك بعد شهر من ظهوره في لقطة عريانا خلال مناسبة افتراضية أخرى.

وقال “وليام أموس” النائب الذي ينتمي لإقليم كيبيك وعضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، إنه سيسعى للحصول على مساعدة لكنه لم يحدد نوع المساعدة التي يتطلع إليها.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

وقدم أموس اعتذارا على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الخميس وقال “الليلة الماضية وخلال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم وفي مكان خاص تبولت دون أن أدرك أنني أمام الكاميرا.. اشعر بحرج بالغ لما فعلت وما قد يسببه ذلك من ألم لأي شخص رأى ما حدث.. أقدم اعتذاري الصريح”.

وقال مراسلون سياسيون على تويتر نقلا عن مصادر إن أموس كان يتحدث عبر الهاتف في مكتبه عندما قرر التبول في فنجان القهوة بدلا من إنهاء الاتصال أو تعليقه.

وقال أموس إنه سيظل نائبا بالبرلمان لكنه سيتخلى مؤقتا عن بعض مهامه بالمجلس، ويعمل أموس مساعدا لوزير الصناعة فرانسوا-فيليب شامبين.

