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بعد أسابيع من ظهوره عاريا في البرلمان.. نائب يظهر وهو يتبول في اجتماع افتراضي

وليام أموس النائب في البرلمان الكندي (مواقع التواصل)
وليام أموس النائب في البرلمان الكندي (مواقع التواصل)
29/5/2021-|آخر تحديث: 29/5/202112:26 PM (مكة المكرمة)

تخلى نائب كندي عن بعض واجباته مؤقتا و”يسعى للحصول على مساعدة” بعدما ظهر عبر الكاميرا وهو يتبول خلال جلسة افتراضية للبرلمان، وذلك بعد شهر من ظهوره في لقطة عريانا خلال مناسبة افتراضية أخرى.

وقال “وليام أموس” النائب الذي ينتمي لإقليم كيبيك وعضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، إنه سيسعى للحصول على مساعدة لكنه لم يحدد نوع المساعدة التي يتطلع إليها.

وقدم أموس اعتذارا على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الخميس وقال “الليلة الماضية وخلال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم وفي مكان خاص تبولت دون أن أدرك أنني أمام الكاميرا.. اشعر بحرج بالغ لما فعلت وما قد يسببه ذلك من ألم لأي شخص رأى ما حدث.. أقدم اعتذاري الصريح”.

وقال مراسلون سياسيون على تويتر نقلا عن مصادر إن أموس كان يتحدث عبر الهاتف في مكتبه عندما قرر التبول في فنجان القهوة بدلا من إنهاء الاتصال أو تعليقه.

وقال أموس إنه سيظل نائبا بالبرلمان لكنه سيتخلى مؤقتا عن بعض مهامه بالمجلس، ويعمل أموس مساعدا لوزير الصناعة فرانسوا-فيليب شامبين.

عاريا.. في البرلمان

ولفت أموس انتباه وسائل الإعلام في أبريل/نيسان بعد انتشار صورة مسربة له وهو “عاريا تماما” خلال بث حكومي داخلي بالفيديو.

وقال أموس حينها إنه كان يغير ملابسه لارتداء ملابس العمل بعد تمرين ركض “دون يدرك أن الكاميرا مفتوحة”.

المصدر : رويترز + مواقع التواصل

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