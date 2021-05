نصائح وإرشادات لاستعادة حاستي الشم والتذوق لدى المتعافين من كورونا.. تعرف عليها (فيديو)

قدم برنامج (مع الحكيم) الذي يبث على شاشة الجزيرة مباشر، جملة من النصائح والإرشادات تساعد المتعافين من فيروس كورونا ممن فقدوا حاستي الشم والتذوق على استرجاعها.

ويعتبر فقدان حاستي الشم والتذوق من الأعراض الرئيسية المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا المستجّد، وهو من الأعراض التي قد تدوم حتى بعد الشفاء.

وذكرت حلقة مع الحكيم مجموعة من النصائح لاستعادة الشم والتذوق لدى المتعافين من كورونا منها:

1- شمّ مواد مختلفة بانتظام يوميا من 4 إلى 9 أشهر.

2- زيارة طبيب أنف وأذن وحنجرة أو أعصاب.

3- للتذوق يقترح تنويع الوجبات وإضافة مزيد من الأعشاب والتوابل.

4- تذوق الأطعمة ذات المذاق القوي كالفلفل الحار والنعناع.

Loss of the ability to smell is a common complaint, and prior to the SARS-CoV-2 pandemic its effect went underestimated. Postinfectious olfactory dysfunction affects more than 60% of those who have had COVID-19. Read an evidence-based guide to management. https://t.co/Hv028wu2Ld

— Journal of Allergy and Clinical Immunology (@jacionline) May 25, 2021