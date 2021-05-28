الناشطة الفلسطينية منى الكرد تروي تفاصيل طردها من جلسة لحقوق الإنسان بعد هجومها على نتنياهو (فيديو)

قالت الناشطة المقدسية المقيمة في حي الشيخ جراح منى الكرد إنها طُردت من الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي كانت تناقش انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت منى الكرد عبر حسابها في إنستغرام أنها فوجئت بتحدث مندوبة إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان بعدها مباشرة، فكتبت تعليقا عبر تطبيق زووم الذي استضاف الجلسة وجهت فيه رسالة إلى المجلس بأكمله قالت فيها “أريد أن أقول لرئيس وزراء إسرائيل إنكم أنتم الإرهابيون. أنتم من يتهجم ويفجر المدنيين. أنتم من يعتدي على أرضنا في الشيخ جراح وسلوان وتسرقونها منا. توقفوا عن لعب دور الضحية”.

وأضافت منى الكرد أن مسؤولا بالأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان رد عليها برسالة تقول إن مثل هذا النوع من التعليقات غير مقبول في الجلسة وإنها يجب أن تمحي رسالتها قبل أن يتم إخراجها من الجلسة تماما.

وخلال الجلسة اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أمس الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.

طرد المقدسية #منى_الكرد من جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة#ربيع_فلسطين pic.twitter.com/Yy1EH7mHWN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2021

وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية فإنها قد تشكل جرائم حرب”، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنى الكرد هي إحدى الناشطات الفلسطينيات المدافعات عن الوجود الفلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، كما أن أسرتها من ضمن الأسر التي تطالب المحكمة الإسرائيلية العليا بترحيل أفرادها من بيوتهم.