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“مفاجأة غير متوقعة”.. سخرية واسعة من فوز الأسد بولاية رئاسية جديدة في سوريا (فيديو)

بشار الأسد حصل على أكثر من 95% من الأصوات أمام مرشحين مغمورين (رويترز)
بشار الأسد حصل على أكثر من 95% من الأصوات أمام مرشحين مغمورين (رويترز)
28/5/2021-|آخر تحديث: 28/5/202112:30 PM (مكة المكرمة)

أثار فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية في سوريا وحصوله على “الأغلبية المطلقة” من أصوات الناخبين بنسبة 95.1% سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فوز غير متوقع

وسخر مغردون من الفوز الذي حققه رئيس النظام السوري و”الأغلبية والنسبة الكبيرة” التي فاز بهما في ظل عدم وجود منافسين حقيقيين له في الاستحقاق الرئاسي.

وقال حساب باسم جيهان ساخرا “يااه على النهايات الغير متوقعة أبدا، محدش كان متوقع فوزك”.

وكتب وسيم بارودي “أمنية قبل الممات تنزل النسبة تحت 90% يا جماعة كرمال الله بالانتخابات القادمة ٢٠٢٨ نزلوا النسبة ل ٧٠ – ٨٠ % والله ما حد راح يأخذها منكم ولا هي عيب أو منقصة، هي فوق 51% يعني المرشح كسب الانتخابات !”.

أمّا الكاتب الحبيب الأمين فقد كتب “الانتخابات النزيهة تحتاج شروطا وضمانات لمنع رموز الاستبداد والعسكرة، الانتخابات وسيلة لممارسة الديمقراطية وليست غاية، وينبغي ألا تكون رافعة لمستبد غائب أو مغسلة دم بحبرها لمجرم حرب ومتمرد عامل”.

وفي سخرية قال الكاتب ماهر شرف الدين ساخرا “خلصتوا انتخابات.. بلشوا مناشدات”.
غير أن حسابا ساخرا باسم بشار الأسد كتب قائلا “نشكر موظفينا الذين يعملون بمراكز الاقتراع على اهتمامهم براحة المواطن عبر التصويت عنه، مثل هذه الخدمات والتسهيلات لن تجدوها بأكبر الديمقراطيات بالعالم، نحن أول دولة في العالم تجعل الانتخابات wireless”.

فوز الأسد

وأعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري، حمودة صباغ، مساء الخميس، فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بحصوله على “الأغلبية المطلقة” من أصوات الناخبين.

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عامًا من حكم عائلة الأسد، لكن النظام لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، مما أدخل البلاد في دوامة من الحرب الأهلية.

وتقول المعارضة ودولا غربية أن الانتخابات ماهي إلا مسرحية لإحكام قبضة الأسد على السلطة، إذ يخوض رئيس النظام السوري السباق أمام مرشحين اثنين مغمورين.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في تصريحات خاصة أن السلطات نظمت خلال الأيام القليلة الماضية مسيرات كبيرة في أنحاء سوريا في محاولة لضمان إقبال كبير في يوم الانتخابات.

وقالوا إن الأجهزة الأمنية ذات النفوذ القوي في البلاد، التي تدعم حكم الأسد الذي تهيمن عليه الأقلية العلوية، أصدرت أيضا تعليمات لكبار المسؤولين بالتصويت.

وشهدت مناطق سيطرة المعارضة السورية شمالي البلاد، احتجاجات واسعة على الانتخابات، وخرج السوريون في احتجاجات معلنين تمسكهم بأهداف الثورة التي اندلعت من أجلها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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