“مفاجأة غير متوقعة”.. سخرية واسعة من فوز الأسد بولاية رئاسية جديدة في سوريا (فيديو)

أثار فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية في سوريا وحصوله على “الأغلبية المطلقة” من أصوات الناخبين بنسبة 95.1% سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فوز غير متوقع

وسخر مغردون من الفوز الذي حققه رئيس النظام السوري و”الأغلبية والنسبة الكبيرة” التي فاز بهما في ظل عدم وجود منافسين حقيقيين له في الاستحقاق الرئاسي.

وقال حساب باسم جيهان ساخرا “يااه على النهايات الغير متوقعة أبدا، محدش كان متوقع فوزك”.

وكتب وسيم بارودي “أمنية قبل الممات تنزل النسبة تحت 90% يا جماعة كرمال الله بالانتخابات القادمة ٢٠٢٨ نزلوا النسبة ل ٧٠ – ٨٠ % والله ما حد راح يأخذها منكم ولا هي عيب أو منقصة، هي فوق 51% يعني المرشح كسب الانتخابات !”.

بـ 13 مليونا و540 ألفا و860 صوتا .. #بشار_الأسد يفوز بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 95.1% من إجمالي أصوات المقترعين #سوريا شاركنا التعليق.. pic.twitter.com/v84OQ5qHP1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2021

أمّا الكاتب الحبيب الأمين فقد كتب “الانتخابات النزيهة تحتاج شروطا وضمانات لمنع رموز الاستبداد والعسكرة، الانتخابات وسيلة لممارسة الديمقراطية وليست غاية، وينبغي ألا تكون رافعة لمستبد غائب أو مغسلة دم بحبرها لمجرم حرب ومتمرد عامل”.

وفي سخرية قال الكاتب ماهر شرف الدين ساخرا “خلصتوا انتخابات.. بلشوا مناشدات”.

غير أن حسابا ساخرا باسم بشار الأسد كتب قائلا “نشكر موظفينا الذين يعملون بمراكز الاقتراع على اهتمامهم براحة المواطن عبر التصويت عنه، مثل هذه الخدمات والتسهيلات لن تجدوها بأكبر الديمقراطيات بالعالم، نحن أول دولة في العالم تجعل الانتخابات wireless”.

أمنية قبل الممات تنزل النسبة تحت ٩٠% ! يا جماعة كرمال الله بالإنتخابات القادمة ٢٠٢٨ نزلوا النسبة ل ٧٠ – ٨٠ % و الله ما حده راح ياخذها منكم و لا هي عيب أو منقصة لا قدر الله ! هي فوق ٥١ % يعني المرشح كسب الإنتخابات !#سوريا #بشار_الأسد #الانتخابات_الرئاسية_26_أيار_2021 https://t.co/crSsF6FA9F — Wasim Baroudi (@WasimBaroudi) May 27, 2021

فوز الأسد

وأعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري، حمودة صباغ، مساء الخميس، فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بحصوله على “الأغلبية المطلقة” من أصوات الناخبين.

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عامًا من حكم عائلة الأسد، لكن النظام لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، مما أدخل البلاد في دوامة من الحرب الأهلية.

الإنتخابات النزيهة تحتاج شروط وضمانات لمنع رموز الاستبداد والعسكرة.

الانتخابات وسيلة لممارسة الديمقراطية وليست غاية لجلب ايا كان ليحكم ، وينبغي أن لا تكون رافعة لمستبد غائب أو مغسلة دم بحبرها لمجرم حرب ومتمرد عامل!!

ومصير الشعب ليس قماشا لتفصله بسذاجة وعجلة أو مكر لمرشحك الدموي — الحبيب الأمين2 ElhabibAlamin (@ElhabibAlamin2) May 27, 2021

وتقول المعارضة ودولا غربية أن الانتخابات ماهي إلا مسرحية لإحكام قبضة الأسد على السلطة، إذ يخوض رئيس النظام السوري السباق أمام مرشحين اثنين مغمورين.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في تصريحات خاصة أن السلطات نظمت خلال الأيام القليلة الماضية مسيرات كبيرة في أنحاء سوريا في محاولة لضمان إقبال كبير في يوم الانتخابات.

نشكر موظفينا الذين يعملون بمراكز الاقتراع على اهتمامهم براحة المواطن عبر التصويت عنه .. مثل هذه الخدمات والتسهيلات لن تجدوها بأكبر الديمقراطيات بالعالم .. نحن أول دولة في العالم تجعل الانتخابات wireless https://t.co/XF5YhyE57q — بشار الاسد (@bashar__asad) May 27, 2021

وقالوا إن الأجهزة الأمنية ذات النفوذ القوي في البلاد، التي تدعم حكم الأسد الذي تهيمن عليه الأقلية العلوية، أصدرت أيضا تعليمات لكبار المسؤولين بالتصويت.

وشهدت مناطق سيطرة المعارضة السورية شمالي البلاد، احتجاجات واسعة على الانتخابات، وخرج السوريون في احتجاجات معلنين تمسكهم بأهداف الثورة التي اندلعت من أجلها.