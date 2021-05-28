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مشير المصري: لن نسمح للعدو بربط إعمار غزة بتبادل الأسرى (فيديو)

مشير المصري القيادي بحركة حماس في غزة (الأناضول)
مشير المصري القيادي بحركة حماس في غزة (الأناضول)
27/5/2021-|آخر تحديث: 28/5/202110:22 AM (مكة المكرمة)

قال مشير المصري، القيادي في حركة حماس، إن إعمار قطاع غزة يمثل أولوية كبرى لقيادة الحركة، لكنه أكد رفض حماس ربط ملف الإعمار بملفات أخرى.

وأضاف المصري خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، “سنعيد إعمار غزة وسنبنيها حجرا حجرا، ولن نسمح لأي طرف أن يوقف هذه العملية”.

وأكد أن حركة حماس “ترفض أي إملاءات من العدو الصهيوني الذي يسعى للربط بين ملف الإعمار وملف صفقة تبادل الأسرى”.

ووصف المصري الربط بين إعمار غزة وصفقة تبادل الأسرى بأنها محاولة “صهيونية يائسة” لن تسمح بها حركة حماس.

وأضاف أن الربط بين الملفين قد يكون “سببا آخر في تفجير الوضع، وحينها سيكون الاحتلال الإسرائيلي هو من سيتحمل تبعات الأمر”.

ونقلت القناة 11 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن مصر أرسلت دعوة لكل من حركة حماس وإسرائيل للبدء في محادثات لتبادل الأسرى.

وقالت القناة إن إسرائيل اشترطت أن تتم المباحثات بمسارين منفصلين، وأن يكون الحصول على تقدم في تبادل الأسرى شرط لحدوث تقدم في ملف إعادة إعمار غزة.

وقال المصري إنه “يبدو أن هذه التسريبات الإسرائيلية تريد أن تستبق الأحداث بفرض ملف صفقة تبادل الأسرى بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “صحيح أن مصر هي الوسيط في ملف إعادة إعمار غزة وباقي الملفات الأخرى بما في ذلك ملف الأسرى، لكن حتى الآن لم يتم الخوض في هذه القضايا مع القيادة المصرية”.

وأشار المصري إلى أن حركة حماس تلقت دعوة رسمية من مصر لمناقشة تفاهمات التهدئة، وأن وفدا من حماس بقيادة اسماعيل هنية سيتوجه للقاهرة لبحث هذه التفاهمات.

وأضاف أن “الحركة ستستمع للوسيط المصري، وهي منفتحة للحديث عن جميع الملفات، لكن إذا كانت هناك جدية للاحتلال للخوض في ملف تبادل الأسرى، فليس من خلال ربطه بالإعمار”.

واعتبر المصري أن مسار إعمار غزة “مسار خاص يشرف عليه تكتل إقليمي ودولي، ومختلف كليا عن أي صفقة أخرى”.

وأضاف أن الحديث عن صفقة تبادل الأسرى كان مطروحا في السابق، وأن موقف الحركة من التبادل واضح وتم تقديمه للوسيط المصري في السابق.

المصدر : الجزيرة مباشر

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