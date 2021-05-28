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رضيع وطفلان.. مشهد الطفل السوري إيلان الكردي يتكرر على الشواطئ الليبية (صور)

جثة رضيع غرق قبالة السواحل الليبية في ليبيا من بين 6 جثث لمهاجرين (الأناضول)
جثة رضيع غرق قبالة السواحل الليبية في ليبيا من بين 6 جثث لمهاجرين (الأناضول)
28/5/2021-|آخر تحديث: 28/5/202104:40 PM (مكة المكرمة)

أعادت صور مروعة لجثث أطفال جرفتهم الأمواج على الشواطئ الليبية إلى الأذهان صورة الطفل السوري إيلان الكردي التي هزت العالم قبل سنوات.

وعثرت السلطات الليبية، أمس الخميس، على جثث 6 أشخاص على الأقل بينهم رضيع وطفلان وامرأة قذفتهم الأمواج إلى الشاطئ.

جثة طفل جرفتها الأمواج قبالة زوارة في ليبيا (الأناضول)

وأضافت الشرطة أن عمليات تفتيش الساحل البالغ طوله 90 كيلومترًا مستمرة، مشيرة إلى إمكانية العثور على جثث أخرى في المنطقة.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، غرق ما لا يقل عن 632 مهاجرًا غير نظامي في حوادث بحرية في البحر المتوسط خلال العام الجاري.

وتحمّل الأمم المتحدة دول الاتحاد الأوربي مسؤولية وفاة هؤلاء المهاجرين بسبب تنفيذها سياسة صد المهاجرين وترحيلهم وعدم الرد على مكالمات الطوارئ وتعطيل جهود الإنقاذ.

وكان الطفل السوري إيلان لقي مصرعه قبل 4 سنوات لدى غرق القارب الذي كان يقل أسرته في محاولة للوصول إلى اليونان، كما توفي شقيقه غالب ووالدتهما، في حين نجا والدهما عبد الله من الغرق.

غرق ما لا يقل عن 632 مهاجرًا غير نظامي في البحر المتوسط خلال العام الجاري (الأناضول)

وأثارت صورة جثة إيلان التي لفظها البحر على أحد شواطئ بلدة بودروم في ولاية موغلا التركية موجة تعاطف مع اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم.

المصدر : الأناضول

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