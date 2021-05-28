كاليفورنيا تقدم أموالا وهدايا بملايين الدولارات للتشجيع على تلقي لقاح كورونا

تعتزم ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنفاق 116.5 مليون دولار نقدا وفي صورة بطاقات هدايا للمقيمين الذين يتلقون لقاحات كوفيد-19، قبل 15 يونيو/حزيران القادم، في أكبر حافز تقدمه ولاية أمريكية سعيا لإقناع الممتنعين والمتشككين في اللقاحات بالتطعيم.

وتأتي خطوة الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم في إطار جهود لتكثيف حملات التطعيم إذ تستعد الولاية لإعادة فتح اقتصادها بالكامل في 15 يونيو المقبل.

وسيفوز عشرة من سكان كاليفورنيا الذين تم تطعيمهم قبل ذلك التاريخ بجوائز على غرار اليانصيب بقيمة 1.5 مليون دولار لكل منهم وسيربح أيضًا 30 شخصًا 50 ألف دولار لكل منهم.

وقالت الولاية إن أول مليونيْن يتم تطعيمهم في كاليفورنيا، بدءًا من أمس الخميس، سيفوز كل منهم ببطاقات هدايا بقيمة 50 دولارًا نقدًا أو مقابل الحصول على مواد البقالة.

وقال الدكتور توماس أراجون، مدير إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا “لم يكن بعض سكان كاليفورنيا على استعداد للحصول على لقاح كوفيد-19 في اليوم الأول، جرى تصميم هذا البرنامج لتشجيع أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للحصول على التطعيم والمساعدة في الحفاظ على كاليفورنيا آمنة”.

وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي في لوس أنغلوس، أمس الخميس، إن جميع سكان كاليفورنيا الذين تم تطعيمهم منذ أن توفرت اللقاحات لأول مرة في الولاية سيدخلون في سحب للحصول على الجوائز الأكبر.

حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في مؤتمر صحفي لإطلاق موقع شامل للتطعيم ضد فيروس كورونا (رويترز)

وحذّر مدير الفرع الأوربي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، اليوم الجمعة، من أنه لن يكون بالإمكان انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد قبل تطعيم 70% من سكان العالم.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، فإنه جرى تسجيل 168 مليونا و509 آلاف و636 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا عالميا منذ ظهور الوباء، توفي منهم ثلاثة ملايين و505 آلاف و534 حالة.

وتشير آخر إحصاءات المنظمة أنه بحلول يوم 25 مايو/أيار الجاري، أعطِي ما مجموعه مليار و545 مليونا و967 ألفا و545 جرعة لقاح عالميًّا.