شاهد: مئات اليهود ينظمون مسيرة احتجاجية في نيويورك ضد إسرائيل

نظم مئات اليهود الأرثوذكس المناهضين للصهيونية، أمس الخميس، مسيرة احتجاجية في مدينة نيويورك، تنديدًا بالإدارة الإسرائيلية وسياساتها وممارساتها الأخيرة ضد الفلسطينيين.

وخرج هؤلاء اليهود في مسيرة جابت عدة شوارع نيويورك وعبرت جسر بروكلين الشهير بالمدينة تنديدًا بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وحرص المحتجون على حمل لافتات كتبوا عليها عبارات توضح الفرق بين الصهيونية واليهودية من قبيل “معاداة الصهيونية ليست معاداة لليهودية”، فضلا عن هتافات من قبيل “الدولة الإسرائيلية لا تمثل اليهود”.

Orthodox jews from anti-Zionist community protest Israel in New York City.https://t.co/gFKILT2cnE 📹 Lokman Vural Elibol pic.twitter.com/DO8ZbOU8Ns — Anadolu Images (@anadoluimages) May 28, 2021

وفي حديث له خلال المسيرة قال الحاخام هرشيل كلار أحد قادة يهود الأرثوذكس بالولايات المتحدة “ثمة اعتقاد سائد بأن كل اليهود يدعمون الدولة الإسرائيلية، ولكن في حقيقة الأمر ليس الوضع كذلك، فنحن على سبيل المثال ضد إسرائيل ونندد بحروبها”.

والجمعة الماضية، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل بعد قتال استمر 11 يوما أسفر عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا إلى جانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصاباتهم صنفت باعتبارها شديدة الخطورة.

وفي المقابل، قتل 13 إسرائيليا وأصيب المئات خلال رد فصائل المقاومة في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.