شاهد: مئات اليهود ينظمون مسيرة احتجاجية في نيويورك ضد إسرائيل

نظم مئات اليهود الأرثوذكس المناهضين للصهيونية، أمس الخميس، مسيرة احتجاجية في مدينة نيويورك، تنديدًا بالإدارة الإسرائيلية وسياساتها وممارساتها الأخيرة ضد الفلسطينيين.

وخرج هؤلاء اليهود في مسيرة جابت عدة شوارع نيويورك وعبرت جسر بروكلين الشهير بالمدينة تنديدًا بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وحرص المحتجون على حمل لافتات كتبوا عليها عبارات توضح الفرق بين الصهيونية واليهودية من قبيل “معاداة الصهيونية ليست معاداة لليهودية”، فضلا عن هتافات من قبيل “الدولة الإسرائيلية لا تمثل اليهود”.

Orthodox jews from anti-Zionist community protest Israel in New York City.https://t.co/gFKILT2cnE

📹 Lokman Vural Elibol pic.twitter.com/DO8ZbOU8Ns

— Anadolu Images (@anadoluimages) May 28, 2021