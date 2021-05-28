دراسة: هذا اللقاح يخفض نسبة الوفيات بنسبة أكبر من فايزر

يخفض لقاح كورونافاك الصيني المضاد لفيروس كورونا معدل الوفيات بهذا الوباء بنسبة 97% بينما تبلغ فاعلية فايزر الأمريكي 80% بحسب النتائج الأولية لدراسة في أوروغواي نشرت الخميس.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة في أوروغواي أن “الانخفاض في عدد الوفيات بفيروس كورونا، بعد أكثر من 14 يوما من إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح، بلغت 97% لكورونافاك الصيني و80% للقاح فايزر الأمريكي.

وبحسب هذه الدراسة، من إجمالي عدد الأشخاص المحصنين بلقاح كورونافاك في 25 مايو/أيار 712 ألف و716، ثبتت إصابة 5 آلاف و360 بالوباء، وأدخل 19 من بينهم إلى العناية المركزة وتوفي ستة.

الشركات الصينية عملت على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا(رويترز)

وبيّنت الدراسة أيضا أنه من إجمالي الذين تلقوا لقاح فايزر في التاريخ نفسه كان 149 ألفا و329 أصيب منهم بالفيروس ونقل شخص واحد فقط إلى المستشفى في العناية المركزة وتوفي 8 أشخاص.

وأشارت الدراسة إلى أنه في هذه الحالة، كان كل هؤلاء الأشخاص في الثمانينيات من العمر، وبالتالي كانت نسبة الانخفاض في عدد الإصابات مع لقاح كورونافاك 57% مقارنة بنسبة 75% للقاح فايزر.

أما بالنسبة إلى الحالات التي احتاجت إلى دخول العناية المركزة، فقد أشارت الدراسة إلى فاعلية بنسبة 95% للقاح كورونافاك و99% للقاح فايزر.

وذكر معدو الدراسة أن الأرقام أولية و”يجب تفسيرها بحذر لأنها لا تأخذ في الاعتبار سن الأشخاص والأمراض المصابين بها والمجموعات الأكثر عرضة” مثل العاملين في القطاع الصحي.

لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

ولم تفرض أوروغواي التي يبلغ عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة، أي عمليات إغلاق وأبقت جزءا كبيرا من أنشطتها مفتوحا، وتراهن الحكومة على حملة التلقيح التي تتقدم بوتيرة ثابتة منذ إطلاقها في الأول من مارس/ آذار.

وحتى الآن، تلقى 47% من السكان الجرعة الأولى من اللقاح و28% الجرعة الثانية.

وفي ذات الصدد، يقدم مختصون، للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وفقدوا حاستي الشم والتذوق، جملة من النصائح لاستعادة هاتين الحاستين.

وأوصت لجنة خبراء في بحث نشر في يناير/كانون الثاني بدورية الحساسية والمناعة السريرية بتلقي مرضى كوفيد-19 الذين فقدوا حاسة الشم نوعا من “إعادة التأهيل للشم”.

فقدان حاسة الشم من أعراض مرض فيروس كورونا(غيتي أرشيف)

ويعتبر فقدان حاستي الشم والتذوق من الأعراض الرئيسية المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا المستجّد، وهو من الأعراض التي تدوم حتى بعد الشفاء.

وعند ظهور فيروس كورونا المستجّد أواخر عام 2019، اكتشف الأطباء أن معظم المصابين يعانون من فقدان حاستي الشم والتذوق، ولم تختف هذه العوارض بعد الشفاء من المرض لدى العديد منهم.

ورغم أن معظم الناس الذين يفقدون حاستي الشم والتذوق بسبب فيروس كورونا، يستعيدونها في غضون 3 أسابيع إلى 4، لكن قد تستمر هذه الحالات أشهرا لدى ما بين 10 إلى 15%.

وأصبحت مثل هذه الاضطرابات تطال ما لا يقل عن مليوني شخص في الولايات المتحدة وأكثر من عشرة ملايين في العالم، بحسب أطباء متابعين.

نصائح لاستعادة الشم والتذوق لدى المتعافين من #كورونا: 1- شمّ مواد مختلفة بانتظام يوميا من 4 إلى 9 أشهر

2- زيارة طبيب أنف وأذن وحنجرة أو أعصاب

3- للتذوق يقترح تنويع الوجبات وإضافة مزيد من الأعشاب والتوابل

4- تذوق الأطعمة ذات المذاق القوي كالفلفل الحار والنعناع pic.twitter.com/l1SyKQ5K3z — #مع_الحكيم (@m3alhakim) May 28, 2021

وهناك جملة من النصائح لاستعادة الشم والتذوق لدى المتعافين من كورونا منها:

1- شمّ مواد مختلفة بانتظام يوميا من 4 إلى 9 أشهر.

2- زيارة طبيب أنف وأذن وحنجرة أو أعصاب.

3- للتذوق يقترح تنويع الوجبات وإضافة مزيد من الأعشاب والتوابل.

4- تذوق الأطعمة ذات المذاق القوي كالفلفل الحار والنعناع.