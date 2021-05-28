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في ذكرى فتح إسطنبول.. افتتاح مسجد تقسيم بمشاركة أردوغان (فيديو)

28/5/2021-|آخر تحديث: 28/5/202104:42 PM (مكة المكرمة)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح مسجد تقسيم وسط إسطنبول.

وجرى افتتاح المسجد مع أداء صلاة الجمعة، حيث أمّ الصلاة رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش.

وحضر صلاة الجمعة في المسجد المطل على ميدان تقسيم الشهير وسط إسطنبول، عدد كبير من المسؤولين الأتراك، كما حضر صلاة الجمعة الأولى في مسجد تقسيم، محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الذي يزور تركيا حاليا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة عقب مشاركته في أول صلاة جمعة بالمسجد إن مسجد تقسيم هدية لإسطنبول في الذكرى الـ568 لفتحها.

وأشار في كلمته إلى أن مسجد تقسيم يتبوأ من الآن مكانته المرموقة بين معالم المدينة.

وأعرب عن تمنياته بأن يجلب مسجد تقسيم الخير لإسطنبول وتركيا والعالم الإسلامي، وأضاف “لا يساوركم الشك أن الصوت الذي يتردد صداه من مسجد تقسيم يزعج الإمبرياليين الطامعين في بلادنا وداعمي الإرهاب”.

المصدر : الأناضول

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