في ذكرى فتح إسطنبول.. افتتاح مسجد تقسيم بمشاركة أردوغان (فيديو)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح مسجد تقسيم وسط إسطنبول.

وجرى افتتاح المسجد مع أداء صلاة الجمعة، حيث أمّ الصلاة رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش.

وحضر صلاة الجمعة في المسجد المطل على ميدان تقسيم الشهير وسط إسطنبول، عدد كبير من المسؤولين الأتراك، كما حضر صلاة الجمعة الأولى في مسجد تقسيم، محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الذي يزور تركيا حاليا.

بمشاركة #أردوغان.. افتتاح "مسجد تقسيم" وسط #إسطنبول

بحضور عدد كبير من المسؤولين المحليين، إضافة إلى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في #السودانhttps://t.co/5jcfP0o1hy pic.twitter.com/26MDDRyqU9 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 28, 2021

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة عقب مشاركته في أول صلاة جمعة بالمسجد إن مسجد تقسيم هدية لإسطنبول في الذكرى الـ568 لفتحها.

وأشار في كلمته إلى أن مسجد تقسيم يتبوأ من الآن مكانته المرموقة بين معالم المدينة.

وأعرب عن تمنياته بأن يجلب مسجد تقسيم الخير لإسطنبول وتركيا والعالم الإسلامي، وأضاف “لا يساوركم الشك أن الصوت الذي يتردد صداه من مسجد تقسيم يزعج الإمبرياليين الطامعين في بلادنا وداعمي الإرهاب”.