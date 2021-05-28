البث الحي
الأخبار|الهند وباكستان

باكستان: الهند تطبق نموذج الاستيطان الإسرائيلي في جامو وكشمير

أرسلت السلطات الهندية قيادات من الشرطة وبيروقراطيين مدنيين إلى إسرائيل للتّعلم والتدريب (رويترز-أرشيفية)
أرسلت السلطات الهندية قيادات من الشرطة وبيروقراطيين مدنيين إلى إسرائيل للتّعلم والتدريب (رويترز-أرشيفية)
28/5/2021-|آخر تحديث: 28/5/202104:47 PM (مكة المكرمة)

اتهم رئيس لجنة كشمير في البرلمان الباكستاني شهريار خان أفريدي، أمس الخميس، الهند بتكرار نموذج الاستيطان الإسرائيلي في منطقة جامو وكشمير.

وقال أفريدي خلال ندوة في العاصمة إسلام أباد “يجب على العالم أن يقف في وجه الفظائع التي ترتكبها الهند في الإقليم المحتل” (القسم الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان).

وأضاف “أصدرت الهند 4 ملايين شهادة (مواطن محلي) جديدة، بينها 500 ألف لمواطنين من الهند لم يسبق لهم زيارة كشمير”.

وكانت نيودلهي قد أصدرت تشريعات، في أبريل/نيسان 2020، تمنح مواطنيها الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عامًا صفة (مواطن محلي)، لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل في المنطقة إضافة إلى تقلّد مناصب عامة.

وأشار أفريدي إلى أنه “قبل 5 أغسطس/آب 2019، أرسلت السلطات الهندية قيادات من الشرطة وبيروقراطيين مدنيين إلى إسرائيل للتّعلم والتدريب، ثم أعادتهم ليكرروا النموذج الإسرائيلي في جامو وكشمير”.

وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس 2019 المادة 370 من الدستور التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

وشددّ أفريدي على أن “الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يتكرر في جامو وكشمير، وهو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة”.

وتحدث خلال هذه الندوة أيضًا رئيس إقليم آزاد كشمير سردار مسعود خان وسفراء كل من تركيا وفلسطين وأذربيجان لدى إسلام آباد إضافة إلى مسؤولين حكوميين باكستانيين.

وأشار المتحدثون إلى أن قضيتي كشمير وفلسطين هما مثالان لأسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في العالم الحديث، وكلاهما مسألة معلقة، وبعمر الأمم المتحدة نفسها، لكنهما لم تُحل.

لقد بدأ النزاع على إقليم كشمير -بين باكستان والهند- منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971 أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.

ويطلق اسم (جامو وكشمير) على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره احتلالا هنديا لمناطقها.

المصدر : الأناضول
المزيد من الأخبار

في ذكرى فتح إسطنبول.. افتتاح مسجد تقسيم بمشاركة أردوغان (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

رضيع وطفلان.. مشهد الطفل السوري إيلان الكردي يتكرر على الشواطئ الليبية (صور)

جثة رضيع غرق قبالة السواحل الليبية في ليبيا من بين 6 جثث لمهاجرين (الأناضول)

شاهد: مئات اليهود ينظمون مسيرة احتجاجية في نيويورك ضد إسرائيل

سار المئات من اليهود الأرثوذكس على جسر بروكلين احتجاجا على ممارسات إسرائيل (الأناضول)

نصائح وإرشادات لاستعادة حاستي الشم والتذوق لدى المتعافين من كورونا.. تعرف عليها (فيديو)

فقدان حاسة الشم من أعراض مرض فيروس كورونا(غيتي أرشيف)
الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تطرد منى الكرد من جلستها بعد ردها على مندوبة نتنياهو (فيديو)

الناشطة الفلسطينية منى الكرد تصر على التمسك ببيت الأسرة في حي الشيخ جراح (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد: عبد الله الشريف والرد على مسلسل “الاختيار”

(الجزيرة)

عرض عسكري لكتائب القسام احتفالا بـ “انتصار المقاومة الفلسطينية” (فيديو)

قدمت كتائب &#34;عز الدين القسّام&#34; الجناح المسلح لحركة &#34;حماس&#34;، الخميس، عرضا عسكريا جنوبي قطاع غزة، هو الثاني من نوعه بعد أسبوع من انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع. (الأناضول)

الناشطة الفلسطينية منى الكرد تروي تفاصيل طردها من جلسة لحقوق الإنسان بعد هجومها على نتنياهو (فيديو)

منى الكرد وأسرتها ضمن الأسر المهددة بالطرد من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية (مواقع التواصل)