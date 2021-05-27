موظف يقتل 8 من زملائه ثم ينتحر بولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

أطلق مسلّح يعمل في شركة عامّة للنقل، النار في موقع تابع لشركته بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، وقتل 8 من زملائه على الأقلّ ثم انتحر، في أحدث فصول عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة.

وقال راسل ديفيس من إدارة شرطة مقاطعة سانتا كلارا “أستطيع أن أؤكد أنّ 8 أشخاص لقوا حتفهم، وقُتل مشتبه به” مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشّح للارتفاع.

US police: Multiple casualties in California shooting; suspect down A shooting near a Valley Transportation Authority light rail maintenance yard in San Jose, California resulted in multiple casualties early Wednesday (May 26).https://t.co/faMiQull9s 📹: Jonathan Rivas pic.twitter.com/nXujqsXwhC — Anadolu Images (@anadoluimages) May 26, 2021

وأوضح مسؤول الشرطة أن المشتبه به الذي أفادت وسائل إعلام بأنه يدعى صامويل كاسيدي (57 عاما) يعمل موظفا في الشركة، مشيرا إلى أنه أقدم على الانتحار لدى وصول قوات إنفاذ القانون إلى الموقع.

وأعلنت السلطات أنّها تلقّت معلومات عن “وجود عبوات ناسفة داخل المبنى” وقالت إن وحدات تفكيك العبوات حضرت إلى المكان “لضمان السلامة العامة”.

وسقط أيضاً عدد من الجرحى في إطلاق النار الذي وقع في باحة لصيانة القطارات في سان خوسيه في منطقة سيليكون فالي التي تعدّ مركزاً للتكنولوجيا ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.

We are still awaiting many of the details of this latest mass shooting in San Jose, but there are some things we know for sure. There are at least eight families who will never be whole again. Every life taken by a bullet pierces the soul of our nation. We must do more. — President Biden (@POTUS) May 26, 2021

وباء السلاح

وندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالواقعة، وأمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية.

وقال بايدن في بيان “مرة جديدة أحضّ الكونغرس على التحرك فورا وأخذ إرادة الأمريكيين في الاعتبار”، داعياً إلى “وضع حدّ لوباء العنف المسلّح”.

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم “لدينا انطباع بأنّ هذا الأمر يتكرّر مرة بعد مرة”.

وأعربت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.

وقالت “من الواضح، كما قال الرئيس، إنّنا نعاني من وباء العنف المسلح في هذه البلاد” مجددة دعوة الكونغرس لتمرير إصلاحات طال انتظارها تفرض قيودا على حيازة الأسلحة.

"What the hell's going on in the United States of America? What the hell's wrong with us? And when are we going to come to grips with this? When are going to put down our arms, literally and figuratively?" California Gov. Newsom says about the San Jose shooting. pic.twitter.com/QMOX45yeF9 — MSNBC (@MSNBC) May 26, 2021

ونقلت قناة تابعة لفوكس نيوز عن والدة أحد الناجين أن إطلاق النار الذي تم الإبلاغ عنه قد حدث خلال اجتماع نقابي.

ولم تدل الشرطة على الفور بأي تفاصيل حول نوع السلاح المستخدم، بينما اصطفت عشرات من سيارات الشرطة وعربات الإطفاء في الشوارع المحيطة بباحة محطة القطارات.

وقال رئيس بلدية سان خوسيه سام ليكاردو إن العديد من الناس خضعوا للعلاج، وكتب على تويتر “قلوبنا يعتصرها الألم على أسر الضحايا الذين فقدناهم في حادث إطلاق النار المروّع”.

Thank you to @VP @KamalaHarris for calling to share words of support and strength at this difficult time, and to @CAgovernor @GavinNewsom for coming to @CityofSanJose to spend several hours with our grieving families. — Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021

والمنشأة التي وقع فيها الحادث هي مركز تحكم تابعة لهيئة مواصلات وادي السيليكون في المنطقة، وتستخدم أيضا لركن القطارات إضافة إلى عملها باحة صيانة.

وقال حساب هيئة المواصلات على تويتر في تغريدة إنّ موظفي الهيئة تمّ إجلاؤهم دون أن تتأثر خدمات النقل العام.

وحدات أمنية أمريكية بمعداتها قرب موقع الحادث(رويترز)

العنف والأسلحة النارية

وللولايات المتحدة تاريخ طويل ومؤلم بسبب أعمال العنف الدامية بالأسلحة النارية، خاصة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت مدارس وأماكن عمل ومراكز تسوق.

وارتفع معدّل جرائم القتل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

ووقعت عمليات إطلاق نار جماعية عدة في الأشهر الأخيرة في منشأة تابعة لشركة فيديكس في إنديانابوليس ومبنى مكاتب في كاليفورنيا إضافة إلى متجر بقالة في كولورادو وسلسلة من صالونات التدليك في أتلانتا.

وفي أغسطس/آب عام 2019 أسفر إطلاق نار جماعي آخر في منطقة خليج كاليفورنيا عن مقتل طفلين ورجل يبلغ 25 عاما خلال مهرجان زراعي على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب سان خوسيه.

ووصف الرئيس جو بايدن الشهر الماضي العنف الناتج عن اقتناء السلاح بأنه “وباء” ويشكل “إحراجا دوليا”.

وسجّلت أكثر من 43 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة العام الماضي، وفق مؤسسة أرشيف عنف السلاح.