موظف يقتل 8 من زملائه ثم ينتحر بولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

أطلق مسلّح يعمل في شركة عامّة للنقل، النار في موقع تابع لشركته بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، وقتل 8 من زملائه على الأقلّ ثم انتحر، في أحدث فصول عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة.

وقال راسل ديفيس من إدارة شرطة مقاطعة سانتا كلارا “أستطيع أن أؤكد أنّ 8 أشخاص لقوا حتفهم، وقُتل مشتبه به” مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشّح للارتفاع.

وأوضح مسؤول الشرطة أن المشتبه به الذي أفادت وسائل إعلام بأنه يدعى صامويل كاسيدي (57 عاما) يعمل موظفا في الشركة، مشيرا إلى أنه أقدم على الانتحار لدى وصول قوات إنفاذ القانون إلى الموقع.

وأعلنت السلطات أنّها تلقّت معلومات عن “وجود عبوات ناسفة داخل المبنى” وقالت إن وحدات تفكيك العبوات حضرت إلى المكان “لضمان السلامة العامة”.

وسقط أيضاً عدد من الجرحى في إطلاق النار الذي وقع في باحة لصيانة القطارات في سان خوسيه في منطقة سيليكون فالي التي تعدّ مركزاً للتكنولوجيا ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.

We are still awaiting many of the details of this latest mass shooting in San Jose, but there are some things we know for sure. There are at least eight families who will never be whole again. Every life taken by a bullet pierces the soul of our nation.

We must do more.

— President Biden (@POTUS) May 26, 2021