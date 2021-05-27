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موظف يقتل 8 من زملائه ثم ينتحر بولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

27/5/2021-|آخر تحديث: 27/5/202111:58 AM (مكة المكرمة)

أطلق مسلّح يعمل في شركة عامّة للنقل، النار في موقع تابع لشركته بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، وقتل 8 من زملائه على الأقلّ ثم انتحر، في أحدث فصول عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة.

وقال راسل ديفيس من إدارة شرطة مقاطعة سانتا كلارا “أستطيع أن أؤكد أنّ 8 أشخاص لقوا حتفهم، وقُتل مشتبه به” مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشّح للارتفاع.

وأوضح مسؤول الشرطة أن المشتبه به الذي أفادت وسائل إعلام بأنه يدعى صامويل كاسيدي (57 عاما) يعمل موظفا في الشركة، مشيرا إلى أنه أقدم على الانتحار لدى وصول قوات إنفاذ القانون إلى الموقع.

وأعلنت السلطات أنّها تلقّت معلومات عن “وجود عبوات ناسفة داخل المبنى” وقالت إن وحدات تفكيك العبوات حضرت إلى المكان “لضمان السلامة العامة”.

وسقط أيضاً عدد من الجرحى في إطلاق النار الذي وقع في باحة لصيانة القطارات في سان خوسيه في منطقة سيليكون فالي التي تعدّ مركزاً للتكنولوجيا ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.

وباء السلاح

وندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالواقعة، وأمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية.

وقال بايدن في بيان “مرة جديدة أحضّ الكونغرس على التحرك فورا وأخذ إرادة الأمريكيين في الاعتبار”، داعياً إلى “وضع حدّ لوباء العنف المسلّح”.

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم “لدينا انطباع بأنّ هذا الأمر يتكرّر مرة بعد مرة”.

وأعربت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.

وقالت “من الواضح، كما قال الرئيس، إنّنا نعاني من وباء العنف المسلح في هذه البلاد” مجددة دعوة الكونغرس لتمرير إصلاحات طال انتظارها تفرض قيودا على حيازة الأسلحة.

ونقلت قناة تابعة لفوكس نيوز عن والدة أحد الناجين أن إطلاق النار الذي تم الإبلاغ عنه قد حدث خلال اجتماع نقابي.

ولم تدل الشرطة على الفور بأي تفاصيل حول نوع السلاح المستخدم، بينما اصطفت عشرات من سيارات الشرطة وعربات الإطفاء في الشوارع المحيطة بباحة محطة القطارات.

وقال رئيس بلدية سان خوسيه سام ليكاردو إن العديد من الناس خضعوا للعلاج، وكتب على تويتر “قلوبنا يعتصرها الألم على أسر الضحايا الذين فقدناهم في حادث إطلاق النار المروّع”.

والمنشأة التي وقع فيها الحادث هي مركز تحكم تابعة لهيئة مواصلات وادي السيليكون في المنطقة، وتستخدم أيضا لركن القطارات إضافة إلى عملها باحة صيانة.

وقال حساب هيئة المواصلات على تويتر في تغريدة إنّ موظفي الهيئة تمّ إجلاؤهم دون أن تتأثر خدمات النقل العام.

وحدات أمنية أمريكية بمعداتها قرب موقع الحادث(رويترز)

العنف والأسلحة النارية

وللولايات المتحدة تاريخ طويل ومؤلم بسبب أعمال العنف الدامية بالأسلحة النارية، خاصة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت مدارس وأماكن عمل ومراكز تسوق.

وارتفع معدّل جرائم القتل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

ووقعت عمليات إطلاق نار جماعية عدة في الأشهر الأخيرة في منشأة تابعة لشركة فيديكس في إنديانابوليس ومبنى مكاتب في كاليفورنيا إضافة إلى متجر بقالة في كولورادو وسلسلة من صالونات التدليك في أتلانتا.

وفي أغسطس/آب عام 2019 أسفر إطلاق نار جماعي آخر في منطقة خليج كاليفورنيا عن مقتل طفلين ورجل يبلغ 25 عاما خلال مهرجان زراعي على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب سان خوسيه.

ووصف الرئيس جو بايدن الشهر الماضي العنف الناتج عن اقتناء السلاح بأنه “وباء” ويشكل “إحراجا دوليا”.

وسجّلت أكثر من 43 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة العام الماضي، وفق مؤسسة أرشيف عنف السلاح.

المصدر : وكالات

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