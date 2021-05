ماكرون يطلب الصفح من رواندا عن دور فرنسا في الإبادة الجماعية (فيديو)

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من دولة رواندا الصفح عن دور بلاده في الإبادة الجماعية التي تعرض لها المواطنون الروانديون من إثنيتي الهوتو والتوتسي عام 1994.

وقال ماكرون أمام نصب (جيسوزي) التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في كيجالي، اليوم الخميس، حيث دُفن أكثر من 250 ألفا من الضحايا “وحدهم من اجتازوا هذا الظلام يمكنهم الصفح، وهم بذلك يمنحون هبة الغفران”.

وأضاف “أنا هنا أقف إلى جواركم اليوم بتواضع واحترام، لقد أتيت للاعتراف بحجم مسؤوليتنا التاريخية تجاه الضحايا”.

ويأمل ماكرون في رأب الصدع في العلاقات بين البلدين، بعدما ظلت رواندا على مدى عقود تتهم فرنسا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.

وكان ماكرون قد غرد قبل وصوله إلى رواندا قائلا إن لديه قناعة بأن الساعات القادمة ستشهد فتح صفحة جديدة في علاقة فرنسا مع رواندا والقارة الأفريقية .

وأضاف في تغريدة أخرى “أن جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن محوها من التاريخ لأنها عصية عن الإنكار”.

وتأتي زيارة ماكرون لرواندا والتي وصفت بالتاريخية، بعدما أصدرت لجنة تحقيق فرنسية تقريرًا، في مارس/آذار الماضي، قالت فيه إن موقفا استعماريا أعمى المسؤولين الفرنسيين، وإن الحكومة تتحمل مسؤولية “كبرى وجسيمة” لعدم توقع المذبحة.

لكن التقرير برأ فرنسا من التواطؤ المباشر في قتل ما يزيد على 800 ألف من قبائل التوتسي والهوتو، وهي نقطة أشار لها ماكرون أيضًا في الكلمة التي ألقاها حيث قال “القتلة الذين تربصوا بالمستنقعات والتلال والكنائس لم يحملوا وجه فرنسا. فرنسا لم تكن متواطئة”.

والأسبوع الماضي، قال بول كاجامي رئيس رواندا، الذي سبق واتهم فرنسا بالضلوع في الإبادة الجماعية، إن التقرير “يعني الكثير” لشعب رواندا.

وقال كاجامي إن الروانديين “ربما لا ينسون، لكنهم سيسامحون” فرنسا على دورها.

