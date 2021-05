صحيفة إسرائيلية تنشر صور 67 طفلا من غزة قتلهم الاحتلال

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في خطوة ملفتة اليوم الخميس وعلى صدر صفحتها الأولى صورا لـ67 طفلا فلسطينيا قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وكتبت الصحيفة في عنوانها الرئيسي “67 طفلا قُتلوا في غزة، هذا هو ثمن الحرب”.

وقالت في تقرير “حمادة- 13 عاما، وعمار- 10 سنوات، عادا من المدرسة، يحيى- 13 عاما ذهب لشراء الآيس كريم، وتم العثور على جثث أميرة- 6 سنوات، وإسلام – 8 سنوات، ومحمد-9 أشهر تحت أنقاض منزلهم”.

وأضافت الصحيفة في تقريرها “قُتل 67 طفلا في غزة خلال الجولة الأخيرة من المعارك” التي بدأت في 10 مايو/ أيار الجاري، واستمرت 11 يوما.

وأوضحت الصحيفة في التقرير “عندما طُلب منهم وصف شعورهم، أجاب العديد من الآباء بهدوء: هذه إرادة الله، وقالوا إن أطفالهم كانوا يريدون أن يكونوا أطباء وفنانين وقادة”.

"67 children were killed in Gaza, that is the price of the war." The Israeli Newspaper Haaretz publishes names and photos of the Palestinian children killed in #Gaza this month. pic.twitter.com/bpBRVsa6Iz

وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولون تبرير العدوان على غزة بقتل مطلقي الصواريخ على إسرائيل.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة، صواريخ على إسرائيل ردا على الاعتداءات التي ترتكبها الشرطة والمستوطنون في القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح لمحاولة إخلاء منازل فلسطينية.

There’s one reason for the impunity felt by the IDF in dealing with Palestinians: Save only when the Palestinian dead are measured by the score or the hundred, the rest of the world switches off | Opinion | Former British Foreign Secretary Jack Strawhttps://t.co/stET8qdcxK

— Haaretz.com (@haaretzcom) May 27, 2021