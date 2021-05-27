سكان المحيط الهادئ يشهدون ظاهرة القمر العملاق الأحمر (صور)

شهد هواة الظواهر الفلكية في منطقة المحيط الهادئ، أمس الأربعاء، ظهور “القمر العملاق الأحمر” مع حدوث خسوف كلي للقمر هو الأول منذ عامين.

ومن أستراليا إلى وسط أمريكا الشمالية، تمكن هواة الظواهر الفلكية من مشاهدة قمر أحمر برتقالي ضخم فيما كانت السماء صافية.

القمر العملاق كما بدا فوق مدينة سيدني (رويترز)

وظهر القمر في مداره عند أقرب نقطة من الأرض مما يجعله يبدو أكبر بنسبة 7% وأسطع بنسبة 15% عن المعتاد، لكن بالمقارنة بأبعد نقطة يصل لها القمر في مداره وتكون المسافة بينه وبين الأرض نحو 50 ألف كيلومتر، بدا القمر أكثر سطوعا بنسبة 30% وأكبر بنسبة 14%.

وتحدث هذه الظاهرة الاستثنائية مرة كل عشر سنوات تقريبا، ويظهر القمر باللون الأحمر ويطلق عليه قمر الدم العملاق نظرا لانتشار الضوء حوله من الغلاف الجوي للأرض فيبدو مثل الشمس أثناء الغروب.

ونظمت شركة (كوانتاس) الأسترالية للطيران رحلة مدتها ساعتان ونصف ساعة لمشاهدة الظاهرة من الجو.

وأقلعت الطائرة من شرق سيدني محلّقة فوق المحيط الهادئ لتقدم مشاهد خلابة لركابها الذين حصلوا على هذه الفرصة النادرة.

القمر العملاق في شمال غرب إيطاليا (الأردن)

وبحسب بيل كوك من وكالة ناسا الأمريكية للفضاء تمكن “سكان هاواي وجزر ألوتيان (الواقعة في جنوب غرب ألاسكا) من مراقبة هذا القمر العملاق بشكل كامل”، علما بأن هذه الظاهرة ستتكرر عام 2033.