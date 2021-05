المفوضة السامية لحقوق الإنسان: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تشكل جرائم حرب

اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن الضربات الإسرائيلية على غزة قد تشكل جرائم حرب، مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.

وأوضحت في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية فإنها قد تشكل جرائم حرب”.

وشددت ميشيل باشليه أن “التصعيد مرتبط بشكل مباشر بالاحتجاجات، ورد قوات الأمن الإسرائيلية المتشدد، بدايةً في القدس الشرقية ثم في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل”.

#SS30 | “To avoid next round violence, root causes must be addressed” – @mbachelet on escalation in Gaza and the occupied Palestinian territory

