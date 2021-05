الأمم المتحدة تطرد منى الكرد من جلستها بعد ردها على مندوبة نتنياهو (فيديو)

قالت الناشطة المقدسية منى الكرد إنها طُردت من الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بعد إرسالها رسالة لمندوبة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على وصف الأخيرة الفلسطينيين بـ”الإرهابيين”.

ونشرت الكرد رسالتها على حسابها على موقع فيسبوك والتي تضمنت اتهامها لإسرائيل بقتل الأطفال والمدنيين والظهور بمظهر الضحية أمام المجتمع الدولي.

وقالت الكرد في تدوينة عبر تويتر إنها أرسلت الرسالة على البريد الخاص بمندوبة مكتب نتنياهو، بعد أن فوجئت بحضورها وخوفا من قطع كلامها إن تحدثت صوتيا، لتفاجئ بإخراجها من الجلسة بعد عشر دقائق من إرسالها.

وأضافت الكرد أنها ألقت كلمتها في مجلس حقوق الإنسان، التي استهلتها قائلة “مرحبا، أنا منى الكرد من حي الشيخ جراح في مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية “، وختمتها بقولها “نحن كفلسطينيين نريد أن نعيش في أمن وسلام في دولة فلسطين من الأرض إلى النهر”.

وقال محمود الكرد في تغريدة له إن شقيقته طُردت من الجلسة بعد وصف إمرأة إسرائيلية من مكتب بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بـ”الإرهابيين”، عقب رد منى بدحض ادعائها، خاصة أنها لم يكن لديها علم مسبق بأن إسرائيلي سيشارك في الجلسة.

pic.twitter.com/dN8A0otHKm

— Say it without fear (@sfwpl0) May 27, 2021