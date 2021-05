360 مليون دولار دعما أمريكيا للفلسطينيين.. بلينكن يصل مصر وراب يلتقي عباس في رام الله

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع كبار المسؤولين المصريين في القاهرة اليوم الأربعاء بينما التقى وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وأعلن بلينكن عبر تويتر، تقديم واشنطن دعما “عاجلا” للشعب الفلسطيني بأكثر من 360 مليون دولار، وأكد أن بلاده “ستعمل على تحفيز المجتمع الدولي لإتاحة المزيد من المساعدات للجهود الإنسانية والإنمائية للفلسطينيين.

The U.S. is providing more than $360 million of urgent support for the Palestinian people. We will galvanize the international community to make more aid available for humanitarian and development efforts.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 26, 2021