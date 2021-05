ناشطون يحيون ذكرى مقتل فلويد.. وعائلته تلتقي بايدن وتطالب بإصلاح الشرطة (فيديو)

أحيت أسرة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قضى خنقا على يد شرطي أبيض، الذكرى الأولى لوفاته والتقوا بالرئيس الأمريكي جو بايدن ومشرعين لحثهم على إقرار تشريع لإصلاح الشرطة باسم فقيدهم.

ونظم ناشطون “لحظة صمت” في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، التي شهدت الواقعة العام الماضي والتقطها أحد المارة بهاتفه، في مقطع أدى إلى إعادة الزخم لحركة “حياة السود مهمة” التي تطالب بالعدالة.

On the anniversary of his assassination, #GeorgeFloyd's family met with the US President and Vice President at the #WhiteHouse.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/00y6OEl0Oi

