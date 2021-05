غوغل يثير غضب النشطاء العرب بعد ربطه الكوفية الفلسطينية بالإرهاب (فيديو)

أثار محرك البحث “غوغل” جدلا واسعا وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعمده ربط الكوفية الفلسطينية بالإرهاب.

ولاحظ مستخدمو غوغل منذ أيام، أنه عند البحث عن إجابة لسؤال باللغة الإنجليزية “ماذا يرتدي الإرهابيون على رؤوسهم” تتصدّر مواضيع عن الكوفية الفلسطينية نتائج الإجابات التي يُقدّمها محرك البحث.

ولم يكتف غوغل بذلك، فعند البحث في خانة الصور تضع نتائج البحث صورة الكوفية الفلسطينية إلى جانب صور إرهابيين يرفعون علم “تنظيم الدولة” أو تشكيلة ملابس المجموعات المسلحة، وهو ما أثار غضب نشطاء فلسطينيون وعرب، معتبرين هذا الأمر يغيب الحقائق ويطمس الأصوات ويشويه الصورة الفلسطينية.

وعلّق الكاتب المصري فارس الأحمد عن هذا الأمرقائلا، في تغريدة على موقع تويتر “الكوفية الفلسطينية لم تكن يوما إلا رمزا وطنيا فلسطينيا”.

و طالب مغردون آخرون، بوضع أدنى تقييم لغوغل بسبب عنصريته وانحيازه للاحتلال الإسرائيلي، حيث قال أحد المغردين: “الكوفية الفلسطينية ليست إرهابا، قم بتقييم غوغل بنجمة واحدة حتى يتراجع عن نعت كل ما هو فلسطيني بالإرهاب”.

تُعبر الكوفية الفلسطينية في نتائج بحث جوجل عن اللباس الارهابي .

حان وقت تقييم محرك جوجل بنجمة واحدة ⭐

جرب اكتب 👇🏻

what do terrorists wear on their heads?

