رصد المتحورة الهندية في 53 منطقة.. وخبير فيروسات: الأطفال مصدر لخطر عدوى كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير اليوم أن السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند قد رُصِدت رسميًا في 52 منطقة في حين أكد خبير ألماني أن الأطفال يمثلون مصدرًا لخطر العدوى.

وذكرت المنظمة الدولية أنها تلقت كذلك معلومات من مصادر غير رسمية تفيد بأن المتحوّر الهندي رُصِد في سبع مناطق أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 60 منطقة.

كانت المنظمة العالمية أكدت يوم الخميس أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليًا فعالة ضد “كل متحورات فيروس” كورونا، لكنها دعت إلى مواصلة التحرك بحذر في مواجهة الفيروس في وقت تسعى فيه دول لتخفيف إجراءات الحجر.

وفي الهند تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس اليوم الأربعاء حاجز 27 مليون مصاب بعد أن ارتفعت الإصابات اليومية بواقع 208 ألف و968 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بينما زادت الوفيات بواقع 4157.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 27.16 مليون بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 311 ألف و888 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم بأن أزمة فيروس كورونا تعد الأسوأ التي تواجه البشرية منذ عقود، وأضاف” لم نشهد مثل هذه الجائحة منذ قرن”.

في ذات الشأن نشر خبير الفيروسات الألماني “كريستيان دروستن” أحدث دراساته عن عدوى فيروس كورونا في مجلة (ساينس) العلمية.

وتمسك دروستن في دراسته بتقديره الخاص بأن الأطفال يمثلون أيضًا مصدرًا لخطر عدوى فيروس كورونا.

وقال دروستن “لقد تأكد انطباعي الأولي بأن كل الفئات العمرية متساوية تقريبا في مستوى العدوى ليس هنا فقط بل كذلك في دول أخرى”.

وقاد دروستن فريق بحث قاموا بدراسة أكثر من 25 ألف حالة، بحثوا خلالها ما يعرف بأحمال الفيروس أي كمية المادة الوراثية للفيروس في عينات التحليل المعروف باسم (بي سي آر).

وشملت الدراسة أشخاصا لم تظهر عليهم علامات مرض وكذلك مرضى يعانون درجات مختلفة من خطورة الأعراض وصولا إلى حالات استلزمت علاج أصحابها في المستشفى.

وأوضحت النتائج أنه لم يتم العثور على “فروق تستحق الذكر” في أحمال الفيروس بين البالغين الذين تراوحت أعمارهم بين 20 إلى 65 عاما.

وسجلت الدراسة أدنى معدل لأحمال الفيروس في الصغار الذين تراوحت أعمارهم بين صفر إلى خمسة أعوام، وقد اقتربت هذه المعدلات من مستواها لدى البالغين بين الأطفال الأكبر سنا.

A new @SciImmunology study of 36 children with MIS-C, a serious pediatric condition associated with #SARSCoV2, revealed a specific kind of T cell expansion unique to MIS-C that was not seen in patients with similar pediatric diseases or acute #COVID19: https://t.co/HltZqMdbjw pic.twitter.com/vBss3ltPf7

— Science Magazine (@ScienceMagazine) May 25, 2021