قوات من “الحشد الشعبي” تحاصر منزل الكاظمي ببغداد بعد اعتقال أحد قادتها (فيديو)

قالت مصادر أمنية عراقية إن أعدادا كبيرة من قوات الحشد الشعبي انتشرت في شوارع المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق سراح قاسم المصلح القيادي في الحشد والذي اعتقلته قوات الأمن.

وذكرت المصادر أن العشرات من مقاتلي الحشد الذين انتشروا في المنطقة الخضراء “حاصروا عدة أماكن بينها منزل الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأضافت أنها حاصرت أيضا منزل وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، وهو قائد القوة الخاصة التي اعتقلت مصلح.

وقالت المصادر إن قوات الحشد طالبت “بتسليم مصلح ومحاسبة الفريق أبو رغيف”.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لما قالوا إنها عملية انتشار لقوات الحشد في العاصمة بغداد وحصارها للمنطقة الخضراء.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق الأربعاء، اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح بتهمة الإرهاب.

بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب نفذت قوة امنية فجر اليوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم… — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) May 26, 2021

ويشغل المصلح منصب المسؤول الأمني لحماية العتبتين المقدستين في كربلاء وقائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار.

وبينما ذكرت مصادر أن اعتقال مصلح مرتبط بهجمات على قاعدة عين الأسد، التي يوجد بها قوات أمريكية، قالت تقارير إن اعتقال مصلح يأتي على خلفية قضية مقتل إيهاب الوزني وفاهم الطائي وهما من الناشطين في المجتمع المدني في كربلاء.

وتعرضت القاعدة الجوية لهجمات أربع مرات على الأقل هذا الشهر باستخدام صواريخ ومنظومة مراقبة جوية.