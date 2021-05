خاصية جديدة من فيسبوك وإنستغرام بشأن علامات الإعجاب على المنشورات

أعلنت منصتا فيسبوك وإنستغرام عن مخطط لإضافة ميزة تسمح للمستخدمين بوقف عرض أرقام علامات “الإعجاب” على منشوراتهم، ما يحررهم من السعي لتحقيق مكانة معينة من خلال رضا الآخرين.

وقال آدم موسيري رئيس إنستغرام في بيان، اليوم الأربعاء، إن المنصتين ستوفران للمستخدمين إمكانية وقف تعداد علامات الإعجاب بشكل كامل أو الابقاء عليها لأنفسهم فقط.

وأضاف أنه “سيكون بإمكان الناس تقرير ما إذا كانوا يريدون أن يروا عدد علامات الإعجاب أم لا”.

وأوضح أن الأدوات التي ستتم إضافتها ستسمح للمستخدمين بوقف زر “علامة الإعجاب” سواء على المشاركات الفردية أم غيرها.

وتوقع موسيري أن يكون صنّاع المحتوى الصغار الذين يحاولون كسب المعجبين الأكثر نفورا من إخفاء أعداد علامات الإعجاب، لأنهم يسعون في العادة الى تعزيز شعبيتهم من خلال إظهار عدد الأشخاص المعجبين بمنشوراتهم.

وقال إن اختبارا أوليًّا لهذه الخاصية أظهر أن عدد مشاركات بعض الاشخاص ازدادت بعدما أزيل احتمال أن يتم الحكم على منشوراتهم من خلال الجمهور.

👋👋👋

Starting today, you’ll have more options when it comes to like counts on Instagram.

Now you can hide the number of likes people see on your posts 👀 pic.twitter.com/lkeXdy8zSA

— Instagram (@instagram) May 26, 2021