تقرير أممي: الاتحاد الأوربي مسؤول عن وفاة آلاف المهاجرين في البحر المتوسط

حمّل تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوربي المسؤولية عن وفاة آلاف المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط، لدوره في عرقلة جهود الإنقاذ وعمليات الصد المتعمدة.

التقرير أعده خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونشرته عبر موقعها، وهو مكون من 37 صفحة، ويغطي الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويحاول آلاف المهاجرين سنويًا الوصول إلى الشواطئ الأوربية انطلاقًا من ليبيا بسبب مشاكل الفقر والصراع في بلدانهم، ويواجهون خطر الموت غرقًا أو الخطف من قبل عصابات القرصنة البحرية.

UN Human Rights Chief @MBachelet calls on #Libya and the #EU to urgently reform their current search and rescue policies and practices in the central #Mediterranean that too often rob migrants of their lives, dignity and human rights: https://t.co/OmVIx66Q1u#StandUp4Migrants pic.twitter.com/mr9oUNl5BR

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 26, 2021