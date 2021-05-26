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بآيات من القرآن.. فلسطينية تودع ابنها الشهيد وتحظى بتفاعل لافت (فيديو)

الأم قرأت الفاتحة وآية الكرسي وسورة الناس وهي تمسح على رأس ووجه ابنها الشهيد (مواقع التواصل)
الأم قرأت الفاتحة وآية الكرسي وسورة الناس وهي تمسح على رأس ووجه ابنها الشهيد (مواقع التواصل)
26/5/2021-|آخر تحديث: 26/5/202102:08 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو مؤثر، يوثق لحظات من وداع والدة الشهيد أحمد الفهد لنجلها عقب استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

ووثق المقطع، لحظات مبكية لوالدة الشهيد وهي تقرأ بدموعها آيات من القرآن الكريم بينما تسمح على رأس ابنها ووجهه وكأنها ترقيه، في مشهد حظي بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحمد جميل فهد من حي أم الشرايط بمخيم الأمعري، استشهد فجر أمس الثلاثاء بعدما أطلقت وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال النار عليه وتركته ينزف في الشارع.

وشيّع مئات الفلسطينيين في الضفة المحتلة ظهر أمس جثمان الشاب البالغ من العمر 23 عامًا. وقالت أسرة الشهيد لوكالة الأنباء الفرنسية إن ضابطا اسرائيليا اتصل بالعائلة بعد عميلة القتل وقال لهم إن أحمد لم يكن هو المقصود.

وبدأت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين وبين فلسطينيي الداخل بعد اندلاع مواجهات وأعمال عنف خلال حملة تصعيد للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة استمرت 11 يوما.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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