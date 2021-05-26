مصر.. تدهور الحالة الصحية للكاتب جمال الجمل داخل محبسه بعد إصابته بكورونا

أكدت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) الحقوقية، إصابة الكاتب الصحفي المصري جمال الجمل بفيروس كوفيد 19 داخل محبسه بسجن طرة جنوب القاهرة.

وأضافت المنظمة أن حالة جمال الصحية قد تدهورت في الوقت الذي ترفض فيه إدارة السجن تحويله إلى المستشفى مما يعرض حياته للخطر. وطالبت الحكومة المصرية بالإفراج عنه لتمكينه من العلاج.

وردنا أن الكاتب الصحفي جمال الجمل أُصيب بفيروس كوفيد 19 داخل سجن طرة، وأن حالته الصحية قد تدهورت في الوقت الذي ترفض فيه ادارة السجن تحويله للمستشفى مما يعرض حياته للخطر. نطالب الحكومة المصرية بالإفراج عنه لتمكينه من العلاج. pic.twitter.com/ZYOyBT49QA — DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) May 25, 2021

وفي فبراير/شباط الماضي، اعتقلت قوات الأمن بمطار القاهرة جمال الجمل، لدى عودته من مدينة إسطنبول إلى مصر. ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس بينما لم توجه إليه حتى الآن أي تهمة بشكل رسمي.

وأفادت تقارير سابقة بتعرض جمال لأزمة صحية خلال أيام عيد الفطر، وعزله في زنزانة انفرادية بعد تشخيص حالته بأنها “اشتباه كورونا”. وذكرت أن جمال طلب خروجه إلى أي مكان للعلاج على نفقته الخاصة لكن لم يستجب لطلبه.

تدهور الحالة الصحية للكاتب جمال الجمل في محبسه.. وسعد عبدالحفيظ: اشتباه كورونا والصحفيين تتواصل مع الجهات الرسمية

عبدالحفيظ: النقابة تتواصل لنقله لمستشفى خارج السجن أو إخلاء سبيله بأي ضمان

صباحي: يعاني من اشتباه كورونا.. دعواتكم #الحرية_لجمال_الجملhttps://t.co/VuAWrH0vuh — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) May 25, 2021

وحاولت أسرته التواصل مع النقابة وعدد من أصدقائه وعدد من المؤسسات الحقوقية والمدنية للضغط من أجل علاجه خارج السجن، دون جدوى، وسط مخاوف وقلق كبير على حياته ومطالب بإخلاء سبيله.

وكتب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عبر فيسبوك “دعواتكم القلبية لجمال الجمل، فهو في أمس الحاجة إليها حاليا داخل سجنه”.

وتابع “جمال يعاني من اشتباه كورونا وآلام في الصدر والظهر والرقبة.. ولم يتمكن من الانتقال لمستشفى السجن للكشف عليه وعلاجه”، واختتم منشوره بوسم “الحرية لجمال الجمل” و “الحرية لسجناء الرأي”.

وكتب الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل عبر تويتر قائلًا “الحياة للصحفي الكبير جمال الجمل الذي تتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة في محبسه بسجن مزرعة طرة المعتقل فيه منذ أكثر من ثلاثة أشهر تحديدًا في 22 فبراير 2021!”.

وتابع “اعتبروه خالد يوسف ولا أشرف السعد.. وإن كان لا وجه للمقارنة!!”.

⭕️ الحياة للصحفي الكبير جمال الجمل

الذي تتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة في محبسه بسجن مزرعة طرة المعتقل فيه منذ أكثر من ثلاثة أشهر تحديداً في 22فبراير 2021 !

❌ إعتبروه خالد يوسف ولا أشرف السعد

وإن كان لا وجه للمقارنة!! pic.twitter.com/sYINwtlI5i — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 25, 2021

وحذر كل من الكاتب الصحفي سليم عزوز والصحفية ناديا أبو المجد من أن يلقى جمال الجمل مصير الكاتب محمد منير الذي أصيب بالفيروس خلال فترة اعتقال وجيزة وتوفي متأثرًا بإصابته.

وكثيرا ما عبر الجمل عن رغبته في العودة إلى مصر، قبل أن يقدم على ذلك بالفعل قبل 3 أشهر. ورغم أنه كان من مؤيدي أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بالرئيس الراحل محمد مرسي، إلا أنه بدأ لاحقا في انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظام حكمه، فتم منعه من الكتابة مما اضطره لمغادرة مصر أوائل عام 2017.

أسباب الانتقام منه؟ جمال الجمل يموت بالبطئ في سجنه! https://t.co/1l6f89yl8Y via @YouTube

قبل أن يلحق جمال الجمل بالمرحوم محمد منير#مارك_صهيوني #عند_أمك_يا_مارك — سليم عزوز (@selimazouz1) May 25, 2021

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل مقطع فيديو للإعلامي المقرب من السلطة نشأت الديهي يشيد فيه بالجمل ويطالبه بالعودة إلى مصر والمعارضة من الداخل، مما أثار موجة من السخرية آنذاك.

وقدم الجمل برنامجا في إحدى الفضائيات المصرية المعارضة التي تبث من إسطنبول لأكثر من عام ونصف العام، ثم توقف لفترة واكتفى بكتابة المقالات وعبر صفحته الشخصية، ثم عاود الظهور على الشاشات في فترات متباعدة للتعليق على الأحداث السياسية.

الحالة الصحية للأستاذ جمال الجمل سيئة داخل السجن

ويعاني من اشتباه كورونا وآلام في الصدر والرقبة.. رفضوا نقله إلى مستشفى السجن للكشف عليه وعلاجه. السيسي سجان بلا رحمة#الحرية_لجمال_الجمل#الحرية_للمعتقلين #خرجوا_المعتقلين pic.twitter.com/dIk7tB59Ey — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) May 26, 2021