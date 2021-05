للتحايل على قيود كورونا.. عروسان استأجرا طائرة وعقدا قرانهما في الجو (فيديو)

انتشرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عقد قران زوجين هنديين على متن طائرة بحضور 170 شخصا.

واختار الزوجان وهما من مدينة مادوراي جنوب الهند في تاميل نادو، هذه الحيلة كنوع من التهرب من القيود الاحترازية التي تفرضها السلطات الهندية في البلاد واستمرارعمليات الإغلاق في ولايتهم وفي معظم أنحاء البلاد.

واستأجر الزوجان رحلة كاملة لحفل الزفاف التي امتدت لساعتين، لإقامة حفل زفافهما الفخم في الفضاء بحضور العائلة والأصدقاء.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n

وعقب انكشاف أمر العروسين والمدعوين، انتهى الأمر بالجميع في دوامة من المشاكل.

فقد أمرت السلطات الهندية بوقف طاقم الطائرة عن العمل، كما أمرت هيئة تنظيم الطيران في الهند، المديرية العامة للطيران المدني بإجراء تحقيق بشأن حفل الزفاف الذي أقيم على متن طائرة “سبايس جيت”.

وقال مسؤول المديرية إنه تم تقديم شكوى ضد العروسين والضيوف في حفل الزفاف، لعدم اتباع قواعد الحماية من فيروس كوفيد-19، وصدرت أوامر باتخاذ إجراءات ضدهم.

A couple tied the knot on-board a chartered flight from Madurai, Tamil Nadu. Their relatives & guests were on the same flight.

"A SpiceJet chartered flight was booked y'day from Madurai. Airport Authority officials unaware of the mid-air marriage ceremony," says Airport Director pic.twitter.com/wzMCyMKt5m

— ANI (@ANI) May 24, 2021