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للتحايل على قيود كورونا.. عروسان استأجرا طائرة وعقدا قرانهما في الجو (فيديو)

الزوجان الهنديان خلفا موجة عارمة من الانتقادات (مواقع التواصل)
الزوجان الهنديان خلفا موجة عارمة من الانتقادات (مواقع التواصل)
26/5/2021

انتشرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عقد قران زوجين هنديين على متن طائرة بحضور 170 شخصا.

واختار الزوجان وهما من مدينة مادوراي جنوب الهند في تاميل نادو، هذه الحيلة كنوع من التهرب من القيود الاحترازية التي تفرضها السلطات الهندية في البلاد واستمرارعمليات الإغلاق في ولايتهم وفي معظم أنحاء البلاد.

واستأجر الزوجان رحلة  كاملة لحفل الزفاف التي امتدت لساعتين، لإقامة حفل زفافهما الفخم في الفضاء بحضور العائلة والأصدقاء.

وعقب انكشاف أمر العروسين والمدعوين، انتهى الأمر بالجميع في دوامة من المشاكل.

فقد أمرت السلطات الهندية بوقف طاقم الطائرة عن العمل، كما أمرت هيئة تنظيم الطيران في الهند، المديرية العامة للطيران المدني  بإجراء تحقيق بشأن حفل الزفاف الذي أقيم على متن طائرة “سبايس جيت”.

وقال مسؤول المديرية إنه تم تقديم شكوى ضد العروسين والضيوف في حفل الزفاف، لعدم اتباع قواعد الحماية من فيروس كوفيد-19، وصدرت أوامر باتخاذ إجراءات ضدهم.  

وقال مدير مطار”مادوراي” إن سلطات المطار لم تكن على علم بحفل الزفاف في الجو، لكنهم كانوا يعلمون أن الرحلة المستأجرة تم حجزها من مادوراي.

وتعرض حفل الزفاف لسيل من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم ارتداء الضيوف أقنعة وعدم اتباع المسافات الاجتماعية لأن معظم البلاد تعاني من أزمة  انتشرواسعة لفيرةوس كورونا.

وياتي هذه الزفاف في منتصف جائحة عالمية، وفي وقت تخضع فيه معظم ولايات الهند لقيود الإغلاق لكسر سلسلة الانتقال في الموجة الثانية.

يذكر أن إجمالي عدد الوفيات في الهند جراء الإصابة بفيروس كورنا  تجاوز حاجز 300000.

وعلى الرغم من أن معدل الإصابة اليومي يتباطأ، إلا أنه لا يزال يضيف مئات الآلاف من الحالات الجديدة في كل فترة 24 ساعة.

المصدر : صحف بريطانية + مواقع التواصل الاجتماعي

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