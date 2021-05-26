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المنصف المرزوقي: حماس حركة مقاومة وطنية وعلى أمريكا الحوار معها (فيديو)

25/5/2021-|آخر تحديث: 26/5/202101:47 AM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حركة مقاومة وطنية وليست “منظمة إرهابية” وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بذلك والحوار معها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء: “ما دامت الولايات المتحدة على موقفها بأن حركة حماس منظمة إرهابية فلن تصل إلى أية نتيجة بشأن محادثات السلام والمفاوضات”.

وتابع: “أنا دائما وأبدا كنت مع حركة حماس لأنها حركة مقاومة وطنية وعندما كنت رئيسا لتونس استقبلت خالد مشعل وإسماعيل هنية على هذا الأساس، وضربت عرض الحائط بغضب السفير الأمريكي في تونس من هذا اللقاء”.

واستطرد: “من حسن الحظ أن الأوربيين بدأوا يفهمون هذا ويلتمسون الطريق الصحيح بشأن الحوار مع حماس، ومهما طال الزمان أو قصر لابد للأمريكيين أن يعترفوا بأن حماس حركة مقاومة وطنية”.

وأردف: “الأمريكان يضيعون وقتهم لأنهم في نهاية المطاف لن يجدوا إلا ضرورة التحاور من مع يملكون القوة على الأرض”.

وتساءل المرزوقي قائلا: “الأمريكان جلسوا مع طالبان.. لماذا لا يجلسون مع كل القوى الفلسطينية؟”.

المرزوقي خلال لقاءه خالد مشعل عام 2014 في تونس (الأوربية- أرشيف)

ومنذ فجر الجمعة الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بعد 11 يوما من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإطلاق المقاومة صواريخ على مدن وبلدات إسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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