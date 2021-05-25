كورونا.. الصين ترد على تقارير بشأن إصابة باحثين في ووهان قبل تفشي الفيروس

نفت الصين التقارير التي أفادت بإصابة 3 من باحثي معهد علم الفيروسات في ووهان- المدينة التي اعتُبرت بؤرة الجائحة- بمرض استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل تفشي الفيروس عالمياً.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت نقلاً عن تقرير الاستخبارات الأمريكية أن 3 باحثين في مختبر صيني أصيبوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بـ”أعراض مطابقة لأعراض الإصابة بكوفيد-19 وعدوى موسمية”.

وجاء تقرير وول ستريت جورنال عشية اجتماع لجنة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية التي من المتوقع أن تناقش الخطوة التالية في التحقيق بمنشأ كوفيد-19.

رئيس الفريق “بيتر بن امباريك” في ووهان (رويترز أرشيف)

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياسارفيتش إن الفرق الفنية في المنظمة تتخذ الآن القرارات الخاصة بالخطوات التالية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسة بشأن دور التجارة في الحيوانات وكذلك فرضيات التسرب من المعمل.

وأبلغت الصين منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر/كانون الأول برصد بؤرة لإصابات بالتهابات رئوية في ووهان، في وقت تنفي فيه بيجين بشدة نظرية تفيد بأن الفيروس تسرّب من أحد مختبراتها.

وذكرت الخارجية الصينية، أن معهد علم الفيروسات في ووهان نشر في 23 مارس/آذار بياناً يشير إلى أنه لم يكن “على تماس مع فيروس كورونا قبل 30 ديسمبر/كانون الأول وأنه حتى هذا التاريخ لم يكن أي فرد من الطاقم أو أي باحث-متدرب قد أصيب” بالفيروس.

وبحسب ما ذكرت السلطات الصينية، فقد تم إرسال عينات من فيروس كورونا إلى هذا المختبر لدراستها.

منشأ الفيروس

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، قد أيّدت من ضمن الفرضيات حول منشأ الفيروس أن يكون فيروس كورونا قد تسرّب من مختبر صيني.

وخلص خبراء منظمة الصحة العالمية في دراسة مشتركة مع خبراء صينيين إلى أن فرضية تسرّب الفيروس جراء حادثة مختبر “مستبعدة بشكل شبه تام”.

ورجّح تقرير خبراء منظمة الصحة، الفرضية الشائعة أن الفيروس انتقل بشكل طبيعي من حيوان يعد المصدر أو الخزان هو على الأرجح الخفافيش، عبر حيوان آخر لم يتم تحديده حتى الآن، ومن بين الحيوانات المشتبه بها الهرّ والأرنب والمنك والنمس.

لكن البعض يعتبر أن خبراء الأمم المتحدة لم يكن لديهم الهامش الكافي من حرية العمل خلال التحقيقات التي أجروها في ووهان.

سيدة صينية في إحدى مستشفيات مدينة ووهان (رويترز)

لا يمكن تأكيد التقرير

من جانبه قال البيت الأبيض إنه لا يمكنه تأكيد التقرير الذي نشر عن منشأ فيروس كورونا، وإنه يحتاج لمزيد من المعلومات، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وقالت ساكي إن الولايات المتحدة تأمل في أن يتسنى لمنظمة الصحة العالمية إجراء تحقيق أكثر شفافية في أصول جائحة فيروس كورونا.