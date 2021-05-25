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بتوابيت تحمل أسماء وصور الأطفال الشهداء.. ناشط دنماركي يتضامن مع غزة أمام برلمان بلاده (فيديو)

وضع الناشط لوحات أمام التوابيت تحمل أسماء وصور الأطفال الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير (مواقع التواصل)
وضع الناشط لوحات أمام التوابيت تحمل أسماء وصور الأطفال الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير (مواقع التواصل)
25/5/2021-|آخر تحديث: 25/5/202101:10 PM (مكة المكرمة)

تضامن ناشط دنماركي مع غزة والقضية الفلسطينية بطريقة فريدة وملفتة من خلال نصبه لـ67 تابوتا صغيرا أمام مقر البرلمان في العاصمة كوبنهاغن في إشارة لعدد الأطفال الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ووضع الناشط لوحات أمام توابيت بيضاء تحمل أسماء وصور هؤلاء الأطفال بالإضافة للعلم الفلسطيني، مع أغنية (فلسطين ستكون حرة) للمغني ماهر زين.

ويظهر اسم (حلا الكولك) على أحد هذه التوابيت الصغيرة، وهي طفلة في العاشرة من عمرها استشهدت مع شقيقتيها يارا ورولا الكولك في قصف استهدف شارع الوحدة وسط مدينة غزة وخلف عشرات الشهداء بينهم عائلات بأكملها.

ومنذ الساعة فجر الجمعة الماضية بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد استمرت 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 279 بينهم 69 طفلاً و40 سيدة و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها شديدة الخطورة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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