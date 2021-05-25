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رويترز: الجيش المالي يعتقل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

الرئيس المؤقت الجديد لمالي باه نداو يؤدي اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب في باماكو، الإثنين (رويترز)
الرئيس المؤقت الجديد لمالي باه نداو يؤدي اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب في باماكو، الإثنين (رويترز)
24/5/2021-|آخر تحديث: 25/5/202112:26 AM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية وحكومية عديدة أن ضباطا من جيش مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الإثنين، بعد تعديل وزاري.

وأضافت المصادر أن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه نُقلوا جميعا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.

فيما قال مسؤول عسكري كبير لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا في كاتي لقضايا تعنيهما”، فيما أكد مسؤول في الحكومة طلب عدم كشف هويته، أنه تم اقتياد المسؤولين إلى كاتي.

وتزيد الاعتقالات ضبابية المشهد في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/آب الماضي.

وكان نداو وعوان مكلفين بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين في الحكومة والمعارضة كانوا قلقين إزاء سيطرة الجيش على مناصب مهمة.

وجاءت الاعتقالات بعد الإعلان عن تغيير في الحكومة تم فيه استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أغسطس/آب.

الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا

فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة، الإثنين، والتي تضم 25 وزيرا.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2022.

ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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