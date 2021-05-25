إسرائيل قتلت زوجته و4 من أبنائه.. الفلسطيني محمد الحديدي يحتضن رضيعه ويتحدث عن فاجعته (فيديو)

استضافت الجزيرة مباشر، الفلسطيني محمد الحديدي، الذي قتلت غارات إسرائيلية زوجته وأربعة من أبنائه في مخيم الشاطئ، ولم يبق إلا الرضيع عمر بعد انتشاله من تحت أنقاض 3 طوابق.

وأكد الأب المكلوم أن فقدان 4 من الأبناء وزوجة شعور لا يمكن وصفه، وقال في مرارة إنهم كانوا وقبل ساعات من استشهادهم يجرون في البيت ويلعبون ويحملون شقيقهم الصغير عمر الذي لا يتجاوز عمره 6 شهور، وفجأة راحوا ضحية الغدر الإسرائيلي.

فُجع بمقتل زوجته وأطفاله.. من وسط الجثامين الأب محمد الحديدي يسجد لله شكرا عندما أخبروه بأن أحدهم لا زال على قيد الحياة#غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #GenocideinGaza pic.twitter.com/fLKg88XAt4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2021

وعن تداعيات ما بعد الفاجعة يقول محمد الحديدي، إنه وحتى هذه اللحظة لا تعلم جدة الأطفال-والدته- أن الأطفال قد استشهدوا مع أمهم، ويوضح أنه حتى الآن لم يستطع إخبارها بهذا الأمر، إذ إنها مريضة وتعاني من جلطة دماغية حادة.

وحكى الوالد المكلوم قصة محزنة عن أطفاله الشهداء، وقال إنهم طلبوا من ابنة عمهم (سلسبيل) والتي تملك قناة على اليوتيوب، أن يظهروا على قناتها حتى يصبحوا مشهورين.

وحكت سلسبيل والتي ترعى الطفل عمر بعد استشهاد أمه عن الصعوبات التي تجدها في رعاية الصغير، وقالت إنه كان متعودا على أمه وإخوته، مؤكدة أنه لا أحد يمكن أن يعوضه عن أمه.

أسألكم بالله هذه الأزهار التي وسط البستان بأي ذنب قتلت !! الشهي،دة : إم صهيب الحديدي

الطفل الشهي،د : صهيب محمد الحديدي

الطفل الشهي،د : يحيى محمد الحديدي

الطفل الشهي،د : أسامة محمد الحديدي

الطفل الشهي،د : عبد الرحمن محمد الحديدي حسبي الله ونعم الوكيل ..#غزة_الآن pic.twitter.com/K7aXkdrZlv — جمال♡ jamal 🇵🇸🇸🇦 (@jamal_bassal) May 15, 2021

وفي سرده واجتراره للخواطر الحزينة، حكى محمد الحديدي، قصة ابنه الرضيع عمر، وقال إنه ومنذ ولادته وخلافا لإخوانه الأربعة، رفض عمر أن يرضع من أمه، رغم كل المحاولات لإرغامه على ذلك.

آخر صورة تجمع المواطن محمد صبحي الحديدي الآن بقى وحيداً بعد قصف الاحتلال لمنزل عائلة زوجته (أبوحطب) أثناء زيارة المعايدة، فجر اليوم في منطقة الشاطئ pic.twitter.com/tMcMo8fQDm — نضال الوحيدي -فلسطين (@nidalalwaheidi) May 15, 2021

وقال إنه كان يصحى أحيانا بالليل لتحضير رضعة الحليب لعمر وكانت والدته الشهيدة تتركه له كثيرا إذا ذهبت للخارج وكان هو يهتم به ويعد له الرضعات، مشيرا إلى أنه كان لصيقا به بشكل كبير دون بقية أولاده.

وفي صبر وجلد رغم المصيبة الكبيرة، دعا محمد الحديدي أحرار العالم إلى الوقوف في وجه الهمجية الإسرائيلية التي تقتل الأطفال وهم بملابس العيد.

#صورة_العيد| تشييع جثامين 10 من شهداء استشهدوا في مجزرة بشعة ارتكبها الاحتلال بقصف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/gfQMvKYccU — أ. عبدالله الأسطل 🇵🇸🌹🇴🇲 (@AbdallahAlsttal) May 15, 2021

فجيعة محمد الحديدي

وفُجع المواطن الفلسطيني محمد الحديدي باستشهاد زوجته و4 من أطفاله جراء القصف الإسرائيلي لمنزل فوق ساكنيه بمخيم الشاطئ غرب غزة فجر السبت 15 مايو/ أيار الجاري.

وبينما كان الحديدي يتعرف على جثامين أفراد عائلته بمستشفى الشفاء، علم أن طفله الرضيع عمر الذي يبلغ من العمر 6 أشهر ما زال على قيد الحياة، فخرّ ساجدا لله شكرا.

بعد أن فقد زوجته و3 من أطفاله.. محمد الحــديدي يداعب بوجع طفله الوحيد الذي نجا من مجـــزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ في #غزة.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/vjMoq77AKd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 15, 2021

وفي أحد المقاطع المصورة يقول الأب المكلوم إن زوجته وأطفاله لبسوا ملابس العيد وذهبوا لزيارة شقيق زوجته لتهنئتهم بالعيد.

وقال “قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل شقيق زوجتي أثناء وجودهم فيه من دون سابق إنذار ما أدى إلى استشهاد زوجتي وأطفالي صهيب 14 عاما وعبد الرحمن 8 سنوات وأسامة 6 سنوات ويحيى 11 سنة”.