البث الحي
الأخبار

السودان: إثيوبيا بدأت في الملء الثاني لسد النهضة

لقطات حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)
لقطات حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)
25/5/2021-|آخر تحديث: 25/5/202109:20 PM (مكة المكرمة)

قال السودان اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا بدأت فعليا في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقال كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة مصطفى حسين الزبير إن “إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، وهو أول مخالفة”.

وكشف الزبير عن تحركات بلاده على المستوى الأفريقي والعربي والدولي لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق.

وتابع: “إثيوبيا لن توقع أي اتفاق حول الملء الثاني؛ نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيغراي”.

وشدد على أنه “لا بد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي”.

ولفت إلى أن “الملء الثاني للسد سيكتمل نهائيا في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين”.

وقال مصدر بوزارة الري السودانية للجزيرة مباشر إن إثيوبيا خالفت وخرقت القانون الدولي بعد شروعها في الملء الثاني لـسد النهضة.

كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير (الأناضول)

كما ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو/ أيار.

وقال المسؤول بوزارة الري السودانية لرويترز: “إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء. بدأت وفعليا المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو/أيار عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط، ما يعنى حجز كميات من المياه ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس”.

وبدأت إثيوبيا العام الماضي ملء الخزان خلف السد، والذي لا يزال قيد الإنشاء على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

وأثارت هذه الخطوة قلق دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين كانتا تسعيان إلى إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد، وكثفتا جهودهما للوصول إلى اتفاق قبل المرحلة الثانية من ملئه.

وتقول إثيوبيا إن سد الطاقة الكهرومائية مهم لتنميتها الاقتصادية، وإنها تؤكد حقوقها في مياه النيل التي تسيطر عليها دول المصب منذ فترة طويلة بموجب اتفاقيات الحقبة الاستعمارية.

وتعتمد مصر على النيل في الحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة وتعتبر السد تهديدا وجوديا محتملا. ويشعر السودان بالقلق إزاء تشغيل السد على سدوده على النيل ومحطات المياه الخاصة به.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

وصول قوات مصرية إلى السودان بالتزامن مع أزمة الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت القاهرة وصول قوات برية وبحرية وجوية إلى الخرطوم للمشاركة في تدريب مشترك، والسودان يشيد بالقوات المصرية وينفي ارتباط التدريب بملف سد النهضة والإصرار الإثيوبي على الملء الثاني من دون التوصل لاتفاق

22/5/2021

معتز عبد الفتاح بشأن سد النهضة: بدأت تدق طبول الحرب وسيقع السيناريو الأسوأ (فيديو)

أكد معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية والإعلامي المقرب من النظام المصري أن مصر والسودان تستعدان لخوض حرب ضد إثيوبيا في ظل التعنت الإثيوبي بالمضي قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق.

23/5/2021
المزيد من الأخبار

صحفيون فلسطينيون: “واتساب” حظر حساباتنا الشخصية

تطبيق المحادثات &#34;واتساب&#34; يواجه تحديا جديدا بعد سياسة التضييق على المحتوى الفلسطيني (غيتي)

تونس.. “النهضة” تدعو للتحقيق بشأن تسريب حول انقلاب الرئيس على الحكومة

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة راشد الغنوشي (مواقع التواصل)

وسط مخاوف من تصعيد محتمل.. قوات الاحتلال تواصل الاعتقالات في القدس

قوات الاحتلال اعتقلت 1550 شخصا خلال الفترة الماضية، ووجهت دعاوى اتهام لـ 150 آخرين (غيتي)

مقتل قائد عسكري من “حزب الله” اللبناني في مأرب اليمنية.. إليك التفاصيل

يشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

إسرائيل قتلت زوجته و4 من أبنائه.. الفلسطيني محمد الحديدي يحتضن رضيعه ويتحدث عن فاجعته (فيديو)

الزهار: لن يقبل أحد في فلسطين الآن بحل الدولتين (فيديو)

القيادي في حركة المقومة الإسلامية &#34;حماس&#34; محمود الزهار (الجزيرة مباشر)

قيادي في حماس: هذه أهداف إسرائيل من التصعيد في القدس وهكذا سنتعامل معها (فيديو)

شرطة الاحتلال أثناء اقتحام الأقصى 10 مايو (رويترز)

بعد فصلها صحفية دافعت عن الفلسطينيين.. أسوشيتد برس تعلن إعادة النظر في سياساتها الإعلامية

الصحفية الأمريكية إميلي ويلدر(حساب ويلدر على تويتر)