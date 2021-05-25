السودان: إثيوبيا بدأت في الملء الثاني لسد النهضة

قال السودان اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا بدأت فعليا في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقال كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة مصطفى حسين الزبير إن “إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، وهو أول مخالفة”.

وكشف الزبير عن تحركات بلاده على المستوى الأفريقي والعربي والدولي لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق.

وتابع: “إثيوبيا لن توقع أي اتفاق حول الملء الثاني؛ نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيغراي”.

وشدد على أنه “لا بد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي”.

ولفت إلى أن “الملء الثاني للسد سيكتمل نهائيا في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين”.

وقال مصدر بوزارة الري السودانية للجزيرة مباشر إن إثيوبيا خالفت وخرقت القانون الدولي بعد شروعها في الملء الثاني لـسد النهضة.

كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير (الأناضول)

كما ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو/ أيار.

وقال المسؤول بوزارة الري السودانية لرويترز: “إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء. بدأت وفعليا المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو/أيار عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط، ما يعنى حجز كميات من المياه ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس”.

وبدأت إثيوبيا العام الماضي ملء الخزان خلف السد، والذي لا يزال قيد الإنشاء على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

وأثارت هذه الخطوة قلق دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين كانتا تسعيان إلى إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد، وكثفتا جهودهما للوصول إلى اتفاق قبل المرحلة الثانية من ملئه.

وتقول إثيوبيا إن سد الطاقة الكهرومائية مهم لتنميتها الاقتصادية، وإنها تؤكد حقوقها في مياه النيل التي تسيطر عليها دول المصب منذ فترة طويلة بموجب اتفاقيات الحقبة الاستعمارية.

وتعتمد مصر على النيل في الحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة وتعتبر السد تهديدا وجوديا محتملا. ويشعر السودان بالقلق إزاء تشغيل السد على سدوده على النيل ومحطات المياه الخاصة به.