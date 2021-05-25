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إيطاليا.. قرار جديد بشأن مسؤولي أمن مصريين اتهموا بقتل ريجيني

الباحث الإيطالي الراحل جوليو ريجيني (مواقع التواصل)
الباحث الإيطالي الراحل جوليو ريجيني (مواقع التواصل)
25/5/2021-|آخر تحديث: 25/5/202111:55 PM (مكة المكرمة)

قال مصدر قضائي لوكالة رويترز إن قاضيا إيطاليا أمر، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

ويقول المدعون الإيطاليون إن تحقيقهم أظهر أن أربعة مسؤولين مصريين مسؤولون عن “خطف” ريجيني، في حين تورط أحدهم في “مؤامرة لقتله”.

ونفت الشرطة والمسؤولون في مصر مرارا أي ضلوع لهم في اختفاء ريجيني أو مقتله.

وأضاف المصدر القضائي أن القاضي أقر بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات للأربعة وأمر ببدء المحاكمة في 14 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي أبريل/نيسان الماضي قالت صحيفة تايمز البريطانية إن أحد الشهود الثلاثة الذين قدموا شهادات جديدة حول مقتل ريجيني، أكد أن الشرطة المصرية التي عذبت وقتلت ريجيني قررت تحميل مجموعة من اللصوص مسؤولية الجريمة.

وأضاف الشاهد أن الشرطة المصرية خططت لتشويه جسد ريجيني حتى تجعل التستر أكثر إقناعًا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي إيطالي قوله إن جميع الشهود ظنوا أن إيطاليا لن تمتلك الشجاعة للمضي في التحقيق حتى هذا الحد، لكنها وقد فعلت فهم الآن على استعداد للتحدث.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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من برنامج: المسائية

شاهد للتايمز: الشرطة المصرية قررت تحميل لصوص مسؤولية مقتل ريجيني

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن أحد الشهود قال إن الشرطة المصرية التي عذبت وقتلت الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قررت تحميل لصوص مسؤولية مقتله، وخططت لتشويه جسده حتى تجعل التستر أكثر إقناعا.

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30/4/2021
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