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لحظة إطلاق النار على منفذ عملية طعن في القدس واستشهاده (فيديو)

24/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202108:35 PM (مكة المكرمة)

بثت وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو أظهر لحظة إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على متهم في عملية طعن قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة إسرائيليين أحدهما في حال الخطر.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، اليوم الإثنين، إنها رصدت “حادثة طعن بالقرب من المقر العام للشرطة في مدينة القدس”، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على المشتبه به.

وفي وقت لاحق أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) استشهاد الفلسطيني الذي أطلقت الشرطة النار عليه. فيما أكدت الشرطة إصابة إسرائيليين اثنين أحدهما جندي في عملية الطعن.

وقالت خدمة إسعاف ماغن دافيد أدوم الإسرائيلية إن رجلين في العشرينيات من العمر أصيبا في الهجوم وأحدهما إصابته خطيرة والآخر إصابته طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكينا مستقرا في ظهر الجندي، الذي كان يرتدي زي القوات الجوية الإسرائيلية، وهو جاثم على الأرض ويتلقى العلاج من المسعفين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن مسؤول الإعلام في بلدية كفر عقب في القدس المحتلة، أن “الشهيد هو زهدي الطويل (17 عاما) من سكان كفر عقب، وطالب متفوق بالثانوية العامة في الفرع العلمي في مدرسة الأمة الثانوية في بلدة الرام المجاورة”.

ووقعت الحادثة قرب حي الشيخ جراح الذي أثار احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها فيه احتجاجات حاشدة وساهم في اندلاع شرارة قتال استمر 11 يوما بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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