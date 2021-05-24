بحضور أردوغان.. توقيع اتفاقية تصدير مسيرة “بيرقدار” التركية إلى بولندا (فيديو)

وقعت تركيا، اليوم الإثنين، اتفاقية تصدير طائراتها بلا طيار المسلحة (مسيرة) من طراز بيرقدار “تي بي 2” إلى بولندا البلد العضو في الناتو والاتحاد الأوربي.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن توقيع الاتفاقية حضره الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره البولندي أندريه دودا، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووقعت الاتفاقية من قبل المدير العام لشركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية خلوق بيرقدار، ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشّاك.

ووفقا للاتفاقية المبرمة، سيتم تصدير 24 مسيرة تركية إلى بولندا ومحطات تحكم أرضية ومحطات بيانات أرضية، ومن المقرر تسليم أول طائرة منها في العام المقبل.

#تركيا و #بولندا توقّعان اتفاقية تصدير 24 طائرة بيرقدار المسيّرة التركية بحضور الرئيسين التركي رجب طيب #أردوغان والبولندي أندريه دودا، في أول صفقة لتصدير المُسيرات التركية إلى بلد أوروبي عضو في #الناتو pic.twitter.com/VUhGJCnOIR — TRT عربي (@TRTArabi) May 24, 2021

وأوضحت شركة “بايكار” التركية في بيان، أن المسيرة بيرقدار TB2 فتحت آفاقا جديدة في تاريخ الطيران التركي، مشيرا أنها ستحلق في سماء بولندا بعد تحليقها في أوكرانيا وقطر وأذربيجان.

وأضافت أنه بذلك تكون تركيا صدرت لأول مرة أسلحة عالية التقنية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي “ناتو” وفي الاتحاد الأوربي.

ويمكن للمسيرة التركية حمل أربعة صواريخ من طراز (MAM-L) و(MAM-C) وإصابة الهدف بشكل دقيق ومحدد عبر مؤشر الليزر المدمج، ويتم إنتاجها بمساهمة محلية بنسبة 93 %.

وتقول السلطات في تركيا، وهي أيضا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، إن البلاد أصبحت رابع أكبر دولة منتجة للطائرات المسيرة في العالم منذ قيام أردوغان بزيادة الإنتاج المحلي للحد من اعتماد تركيا على الأسلحة الغربية.

وباعت شركة التكنولوجيا الدفاعية التركية (بايكار) طائراتها المسيرة لأذربيجان وأوكرانيا وقطر وليبيا. وقال أردوغان في مارس/ آذار إن السعودية مهتمة بشراء الطائرات المسيرة التركية.