بين قلق وطمأنة رسمية.. الفطر الأسود يثير الجدل في دول عربية (فيديو)

انتشرت حالة من القلق والجدل في مصر والسعودية والبحرين وعمان من وصول مرض الفطر الأسود إلى بلادهم ومدى خطورته مقابل طمأنة رسمية من السلطات الصحية.

كان الحديث عن مرض الفطر الأسود قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ومصر ودول عربية أخرى، وتحدث المغردون عن “وباء جديد يموت كل من يصاب به أو تنتزع عينيه إن كتبت له النجاة”.

مصر

في مصر قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في تصريحات متلفزة مساء السبت إنه لا داع للهلع والذعر والتهويل دون توضيح وجود حالات مصابة بالفطر من عدمه.

لكن حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر قال إنه شخَّص حالتين بهذا المرض لكن الأمر لم يكن له أي علاقة بفيروس كورونا.

وأكد حسني خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى الفضائيات المصرية أن علاج هذا الفطر متوفر في مصر بشكل كامل.

وخلال اليومين السابقين نفى مسؤولون بوزارة الصحة وجود حالات في البلاد مصابة بالفطر الأسود بحسب وسائل إعلام محلية.

وجاء ذلك النفي، بعد إعلان حسام شقيق الفنان الراحل سمير غانم الجمعة في تصريحات متلفزة أن وفاة أخيه كانت بسبب الإصابة بهذا الفطر مقابل تأكيد وزارة الصحة عدم ثبوت ذلك.

السعودية

وفي السعودية قال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي إن مرض الفطر الأسود المرتبط بإصابات فيروس كورونا ترد عنه أسئلة كثيرة، واتصالات لوزارة الصحة مؤكدًا عدم رصد أي حالات له داخل المملكة.

وأوضح في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن الفطر الأسود لا يعتبر مسببًا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

متحدث #وزارة_الصحة :

• لا علاقة لعدوى "الفطر الأسود" بفيروس #كورونا.

• لم يتم رصد حالات مصابة بـ "الفطر الأسود" في #المملكة. pic.twitter.com/1eggiVMMlT — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 23, 2021

وأضاف أن العدوى تنتهز وجود خلل في مناعة جسم شخص أصيب بمرض مزمن ومضاعفات، وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان نشرت وزارة الصحة بيانا تقول فيه إنه لم تسجل أي إصابات بالفطر الأسود ضمن المصابين بفيروس كورونا في السلطنة.

🔴 توضيح رصدت وزارة الصحّة ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن التهاب الفطر الأسود Mucormycosis.

وتود الوزارة التوضيح بأنه لم يتم تسجيل أي حالة من هذا الإلتهاب في مرضى #كوفيد١٩#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/9bMbPf5z06 — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) May 23, 2021

البحرين

وفي البحرين قال وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور عبد الله مفرح عسيري إن ما يشاع عن إصابات بالفطر الأسود مرتبطة بكوفيد-19 في مملكة البحرين غير صحيح.

وأوضح في تصريح صحفي أن الفطر الأسود ينتشر بين المصابين بأمراض شديدة وليس له علاقة مباشرة بكورونا.

ومنذ مارس/آذار الماضي تم توثيق 41 حالة من مرض الفطر الأسود في أنحاء العالم، منها 70% في الهند وهو ما دعا الشعب الهندي لإطلاق نداءات استغاثة لتوفير الدواء وفق وسائل إعلام غربية.

على غرار وصول #كورونا للبحرين قادماً من ايران بداية الجائحة ونقله للمملكة بواسطة سعوديين مصابين .. وباء #الفطر_الاسود "القاتل" المتفشي في #الهند ينتشر في #البحرين والسعوديين هناك اخر من يعلم! pic.twitter.com/aMD20EjiQF — عثمان الشيخي (@alshaiki1) May 22, 2021

ما هو الفطر الأسود؟

تشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن داء الفطر الأسود هو نتيجة عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

ويصاب الناس بداء الفطريات عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

داء قاتل

ويجب اكتشاف العدوى بشكل مبكر لأنها عدوانية إذ يتم كشط الأنسجة الميتة وإزالتها، وقد يضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو أحد الفكين لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

Mucormycosis الفطر الاسود

مرض يعرفه أطباء العيون جيدا وهو نادر الحدوث وغير معدي يصيب من يعانون من نقص المناعه الحاد توفرت له الأجواء المناسبه بالهند بسبب الرطوبه وقلة النظافه وروث البقر أثر على مرضى كورونا بالعناية المركزه بسبب نقص مناعتهم.. غير وارد انتشاره عندنا#الفطر_الاسود pic.twitter.com/REx3SwkKuL — د يوسف الرويسان (@yalrowaisan) May 23, 2021

وتعد هذه العدوى قاتلة إذ يموت أكثر من نصف من يصاب ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54% وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وبمجرد الإصابة يكون المريض معرضًا للموت في غضون أيام لكن المرض ليس معديًا.