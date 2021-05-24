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بين قلق وطمأنة رسمية.. الفطر الأسود يثير الجدل في دول عربية (فيديو)

تعد عدوى الفطر الأسود قاتلة إذ يموت أكثر من نصف من يصاب بها ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54% (غيتي)
تعد عدوى الفطر الأسود قاتلة إذ يموت أكثر من نصف من يصاب بها ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54% (غيتي)
24/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202112:29 PM (مكة المكرمة)

انتشرت حالة من القلق والجدل في مصر والسعودية والبحرين وعمان من وصول مرض الفطر الأسود إلى بلادهم ومدى خطورته مقابل طمأنة رسمية من السلطات الصحية.

كان الحديث عن مرض الفطر الأسود قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ومصر ودول عربية أخرى، وتحدث المغردون عن “وباء جديد يموت كل من يصاب به أو تنتزع عينيه إن كتبت له النجاة”.

مصر

في مصر قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في تصريحات متلفزة مساء السبت إنه لا داع للهلع والذعر والتهويل دون توضيح وجود حالات مصابة بالفطر من عدمه.

لكن حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر قال إنه شخَّص حالتين بهذا المرض لكن الأمر لم يكن له أي علاقة بفيروس كورونا.

وأكد حسني خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى الفضائيات المصرية أن علاج هذا الفطر متوفر في مصر بشكل كامل.

وخلال اليومين السابقين نفى مسؤولون بوزارة الصحة وجود حالات في البلاد مصابة بالفطر الأسود بحسب وسائل إعلام محلية.

وجاء ذلك النفي، بعد إعلان حسام شقيق الفنان الراحل سمير غانم الجمعة في تصريحات متلفزة أن وفاة أخيه كانت بسبب الإصابة بهذا الفطر مقابل تأكيد وزارة الصحة عدم ثبوت ذلك.

 

السعودية

وفي السعودية قال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي إن مرض الفطر الأسود المرتبط بإصابات فيروس كورونا ترد عنه أسئلة كثيرة، واتصالات لوزارة الصحة مؤكدًا  عدم رصد أي حالات له داخل المملكة.

وأوضح في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن الفطر الأسود لا يعتبر مسببًا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف أن العدوى تنتهز وجود خلل في مناعة جسم شخص أصيب بمرض مزمن ومضاعفات، وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان نشرت وزارة الصحة  بيانا تقول فيه إنه لم تسجل أي إصابات بالفطر الأسود ضمن المصابين بفيروس كورونا في السلطنة.

البحرين

وفي البحرين قال وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور عبد الله مفرح عسيري إن ما يشاع عن إصابات بالفطر الأسود مرتبطة بكوفيد-19 في مملكة البحرين غير صحيح.

وأوضح في تصريح صحفي أن الفطر الأسود ينتشر بين المصابين بأمراض شديدة وليس له علاقة مباشرة بكورونا.

ومنذ مارس/آذار الماضي تم توثيق 41 حالة من مرض الفطر الأسود في أنحاء العالم، منها 70% في الهند وهو ما دعا الشعب الهندي لإطلاق نداءات استغاثة لتوفير الدواء وفق وسائل إعلام غربية.

ما هو الفطر الأسود؟

تشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن داء الفطر الأسود هو نتيجة عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

ويصاب الناس بداء الفطريات عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

داء قاتل

ويجب اكتشاف العدوى بشكل مبكر لأنها عدوانية إذ يتم كشط الأنسجة الميتة وإزالتها، وقد يضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو أحد الفكين لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

وتعد هذه العدوى قاتلة إذ يموت أكثر من نصف من يصاب ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54% وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وبمجرد الإصابة يكون المريض معرضًا للموت في غضون أيام لكن المرض ليس معديًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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