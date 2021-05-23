عالم بيانات إسرائيلي يقدم خريطة تفاعلية للقصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية (فيديو)

قام عالم البيانات الإسرائيلي يوآف تيبر بجمع المعلومات التي نشرتها قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل خلال عمليات القصف الصاروخي من غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية في جولة التصعيد الأخيرة.

وأعد تيبر خريطة حرارية تفاعلية تظهر متى وأين أطلقت الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، خلال الأيام الثمانية الأولى، من تاريخ 10 إلى 18 مايو/أيار الجاري.

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وكشف الفيديو الخاص بالأيام الأربعة الأولى من العملية العسكرية، عن صور وبيانات للخريطة الإلكترونية العامة، لعمليات القصف المكثف الذي قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية ورشقات الصواريخ التي نجحت في إبطال مفعول القبة الحديدية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن المعطيات المقدمة تكشف شدة النيران والقصف الصاروخي الذي تعرضت له إسرائيل والتجمعات والمناطق التي عانت أكثر من غيرها خلال التصعيد.

وأشارت إلى أن البيانات لا تظهر توثيقًا لسقوط الصواريخ الفعلي فقط ولكن تظهر التحذيرات وصافرات الإنذار التي انطلقت في المدن والبلدات الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق الصواريخ من غزة.

وتظهر الخريطة الحرارية تحذيرات أكثر من العدد الفعلي لعمليات إطلاق الصواريخ.

ووصفت يديعوت أحرنوت الصور بالمروعة وأكدت أن إسرائيل تعرضت لهجوم شديد ومستمر طوال أيام التصعيد المتبادل.

وأطلق من غزة على إسرائيل نحو 4000 صاروخًا على 11 يومًا من التصعيد العسكري، وفق هيئة البث الإسرائيلية “كان”.

وتفجرت الأوضاع، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

وفجر 21 مايو الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.