أبو تريكة: القضية الفلسطينية بوصلة الأمة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي أظهر معادن النجوم (فيديو)

قال نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين كشف عن معدن النجوم العرب.

وأضاف أبو تريكة في الأستوديو التحليلي لمباراة مانشيستر سيتي وإيفرتون أن دور هؤلاء النجوم العرب تمثل في نشر الوعي في العالم الأوربي بالقضية الفلسطينية، وتوضيح الأمر للرأي العام العالمي.

جاء ذلك تعليقًا على رفع رياض محرز لاعب فريق مانشيستر سيتي علم فلسطين بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، بعد الفوز بخماسية نظيفة، اليوم الأحد، على إيفرتون.

وتابع أبو تريكة “القضية الفلسطينية هي البوصلة للأمة، والأحد عشر يومًا التي شهدت العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كشفت الوجه المشرق للرياضيين، وبعض اللمسات التي تدعو للتعاطف مع القضية الفلسطينية، وتغيرت المواقف في الغرب من النظر للقضية”.

وناشد اللاعبين أن يتبنوا مبادرات تسهم في عملية إعادة إعمار غزة وطالبهم بدعم الإعمار بأي وسيلة متاحة.