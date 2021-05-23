أبو تريكة: القضية الفلسطينية بوصلة الأمة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي أظهر معادن النجوم (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التضامنية من جانب لاعبين عرب وأندية عالمية مع فلسطين وأهالي القدس المحتلة، جراء ما يتعرضون له من قمع إسرائيلي.
قال نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين كشف عن معدن النجوم العرب.
وأضاف أبو تريكة في الأستوديو التحليلي لمباراة مانشيستر سيتي وإيفرتون أن دور هؤلاء النجوم العرب تمثل في نشر الوعي في العالم الأوربي بالقضية الفلسطينية، وتوضيح الأمر للرأي العام العالمي.
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🗣️ أبو تريكة: فلسطين هي قضية كل عربي ويجب علينا دعمها بأي طريقة 👏👏👏
رياض محرز يرفع علم #فلسطين في يوم تتويج فريقه بالدوري الإنكليزي.#استوديو_الأحد #الدوري_الإنكليزي #رياض_محرز @trikaofficial @Ms3don pic.twitter.com/7QEp6FjiKU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 23, 2021
جاء ذلك تعليقًا على رفع رياض محرز لاعب فريق مانشيستر سيتي علم فلسطين بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، بعد الفوز بخماسية نظيفة، اليوم الأحد، على إيفرتون.
وتابع أبو تريكة “القضية الفلسطينية هي البوصلة للأمة، والأحد عشر يومًا التي شهدت العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كشفت الوجه المشرق للرياضيين، وبعض اللمسات التي تدعو للتعاطف مع القضية الفلسطينية، وتغيرت المواقف في الغرب من النظر للقضية”.
وناشد اللاعبين أن يتبنوا مبادرات تسهم في عملية إعادة إعمار غزة وطالبهم بدعم الإعمار بأي وسيلة متاحة.